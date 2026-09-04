Teto de banheiro: 5 opções de revestimento e qual escolher para cada caso

A umidade constante, as variações de temperatura e o medo de infiltrações vindas do vizinho transformam a escolha do teto do banheiro em um desafio técnico. Um material que parece bonito na loja pode descascar ou mofar rapidamente se não for adequado ao ambiente.
Cada material reage de forma diferente ao vapor e à água. Antes de iniciar a obra, é preciso avaliar a prioridade: custo, estética ou segurança contra vazamentos.
A arquiteta Anastasia Kuznetsova alerta que a placa de gesso de cor verde apenas retarda a ação da água, não tornando a estrutura hermética em caso de inundação direta. Por isso, o uso de primer de qualidade e compostos específicos para a proteção das juntas é obrigatório.
Para banheiros convencionais, os tetos tensionados ou painéis certificados são as escolhas mais práticas. Em projetos mais complexos, a combinação de materiais pode ser usada para manter o acesso a pontos de manutenção hidráulica.
O especialista em ventilação Evgeniy Nazarov recomenda o teto tensionado para banheiros com problemas de circulação de ar. A resistência do material e as impregnações antifungo reduzem o risco de mofo, que é difícil de remover de superfícies porosas.
Resumo de vantagens:
Ignorar a técnica de aplicação geralmente resulta em reformas precoces. Um erro frequente é economizar nos materiais de base.
Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, pontua que pintar o teto não é apenas aplicar a tinta. Sem a preparação da base com massas resistentes à umidade, microfissuras acumulam condensação e mofo, que não saem nem com limpezas constantes.
Posso usar gesso comum no banheiro?
Não. Ele não resiste à umidade e deforma rapidamente. Deve-se usar apenas a placa GKLV com a devida impermeabilização.
Por que os painéis de PVC amarelam?
Isso acontece com plásticos de baixa qualidade que se degradam sob a ação do calor ou de raios ultravioleta.
A pintura protege contra vazamentos do andar de cima?
Não. A tinta é apenas estética. Diferente do teto tensionado, ela não retém a água.
Qual a durabilidade do revestimento?
Se a instalação for feita corretamente, as soluções de qualidade duram entre 10 e 15 anos.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.