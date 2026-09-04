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Teto de banheiro: 5 opções de revestimento e qual escolher para cada caso

Casa & Imóveis

A umidade constante, as variações de temperatura e o medo de infiltrações vindas do vizinho transformam a escolha do teto do banheiro em um desafio técnico. Um material que parece bonito na loja pode descascar ou mofar rapidamente se não for adequado ao ambiente.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Opções de revestimento e suas características

Cada material reage de forma diferente ao vapor e à água. Antes de iniciar a obra, é preciso avaliar a prioridade: custo, estética ou segurança contra vazamentos.

  • Teto tensionado (PVC): Retém a água em caso de infiltrações e esconde a fiação. O ponto fraco é a fragilidade a objetos cortantes.
  • Painéis de PVC: Opção econômica e de montagem rápida. Para evitar que o plástico amarele com o tempo, a escolha de marcas qualificadas é essencial.
  • Gesso acartonado resistente à umidade: Permite criar nichos e formas arquitetônicas, mas exige impermeabilização rigorosa das juntas.
  • Pintura: Solução barata, desde que a base esteja perfeita. Materiais inadequados podem causar descascamento precoce.
  • Argamassa decorativa: Disfarça pequenas irregularidades e traz textura, porém demanda aplicação profissional.

A arquiteta Anastasia Kuznetsova alerta que a placa de gesso de cor verde apenas retarda a ação da água, não tornando a estrutura hermética em caso de inundação direta. Por isso, o uso de primer de qualidade e compostos específicos para a proteção das juntas é obrigatório.

Critérios de escolha

Para banheiros convencionais, os tetos tensionados ou painéis certificados são as escolhas mais práticas. Em projetos mais complexos, a combinação de materiais pode ser usada para manter o acesso a pontos de manutenção hidráulica.

O especialista em ventilação Evgeniy Nazarov recomenda o teto tensionado para banheiros com problemas de circulação de ar. A resistência do material e as impregnações antifungo reduzem o risco de mofo, que é difícil de remover de superfícies porosas.

Resumo de vantagens:

  • Teto tensionado: Proteção contra vazamentos.
  • Painéis de PVC: Montagem rápida e baixo custo.
  • Gesso (GKLV): Possibilidade de designs multinível.
  • Pintura: Facilidade para trocar a cor.

Erros comuns na execução

Ignorar a técnica de aplicação geralmente resulta em reformas precoces. Um erro frequente é economizar nos materiais de base.

Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, pontua que pintar o teto não é apenas aplicar a tinta. Sem a preparação da base com massas resistentes à umidade, microfissuras acumulam condensação e mofo, que não saem nem com limpezas constantes.

Dúvidas frequentes

Posso usar gesso comum no banheiro?
Não. Ele não resiste à umidade e deforma rapidamente. Deve-se usar apenas a placa GKLV com a devida impermeabilização.

Por que os painéis de PVC amarelam?
Isso acontece com plásticos de baixa qualidade que se degradam sob a ação do calor ou de raios ultravioleta.

A pintura protege contra vazamentos do andar de cima?
Não. A tinta é apenas estética. Diferente do teto tensionado, ela não retém a água.

Qual a durabilidade do revestimento?
Se a instalação for feita corretamente, as soluções de qualidade duram entre 10 e 15 anos.

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Author`s name Petr Ermilin
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