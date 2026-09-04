Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido

Barulhos metálicos sob o tecido e afundamentos no assento costumam surgir pouco tempo depois da entrega do móvel. Muitas vezes, a aparência sofisticada esconde estruturas frágeis e enchimentos baratos que não resistem ao uso diário. Para evitar que o investimento se torne um problema, é preciso analisar a construção interna e questionar os detalhes técnicos antes da compra.

Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Большой зал мебельного салона: гостиные зоны и обеденные гарнитуры

Estrutura: madeira maciça vs. aglomerados

A vida útil do sofá depende do material do esqueleto. O MDP ou MDF são as opções mais baratas e leves, porém sensíveis à umidade e a cargas pontuais. Com o tempo, esses materiais tendem a esfarelar nos pontos de fixação, gerando folgas e rangidos a cada movimento.

A madeira maciça de pinho surge como um equilíbrio, especialmente com vigas a partir de 40 mm, que mantêm a geometria por cerca de dez anos. Para máxima durabilidade, as madeiras duras como carvalho ou faia são as mais indicadas, resistindo por décadas e atravessando diversas reformas da casa.

Densidade do enchimento e molas

O conforto imediato na loja pode enganar. Espumas com densidade inferior a 25 kg/m³ perdem a resiliência rapidamente, criando o efeito de "rede" no assento. Para uso cotidiano, o ideal é o poliuretano (PU) com densidade a partir de 35 kg/m³, que recupera a forma original e evita deformações precoces.

O sistema de molas também é determinante. Sistemas antigos, onde as molas são interconectadas por fios, tendem a ranger. A solução é optar por molas ensacadas (individuais), onde cada mola fica em um compartimento de tecido. Isso elimina ruídos e oferece suporte pontual ao corpo, sendo fundamental para quem utiliza o sofá para dormir.

O tecido como barreira de proteção

O revestimento é a parte que sofre maior desgaste, especialmente nos braços e junções. Para quem tem pets, tecidos como flocado ou chenille são recomendados devido à trama densa, que dificulta que as garras dos animais puxem fios.

Um indicador técnico importante é o teste de Martindale, que mede a resistência à abrasão. Para móveis residenciais, valores entre 20 e 30 mil ciclos são considerados bons. Abaixo disso, o tecido pode apresentar bolinhas ou desgaste prematuro nas áreas de maior contato.

Referência de durabilidade por material

Aglomerados (MDP/MDF): 3 a 5 anos

3 a 5 anos Pinho ou Bétula: 10 a 15 anos

10 a 15 anos Carvalho, Faia ou Freixo: mais de 20 anos

mais de 20 anos Perfil metálico (soldado): mais de 25 anos

Equilíbrio visual e forma

Designs rebuscados e excesso de adornos tendem a se tornar datados mais rápido do que o enchimento se desgasta. Formas clean e cores neutras, como cinza, bege ou azul fechado, são mais práticas, pois permitem atualizar o ambiente apenas trocando as almofadas decorativas.

Cores vibrantes podem cansar a vista após alguns meses. Já a paleta neutra não conflita com a iluminação natural ao longo do dia e é a escolha segura para quem não pretende trocar a mobília a cada dois anos.