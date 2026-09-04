4 formas simples de reduzir o gasto de energia do forno elétrico

O forno elétrico é um dos aparelhos com maior consumo de energia em uma residência, impactando significativamente o valor da conta de luz. Embora não seja utilizado continuamente como a geladeira, ele gera picos de carga na rede elétrica doméstica que podem equivaler ao funcionamento simultâneo de diversos outros eletrodomésticos.

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Diferença de consumo energético

Existe a percepção comum de que a geladeira, por operar 24 horas, seria a maior vilã do consumo. Na realidade, esse aparelho gasta entre 0,1 e 0,2 kWh, já que o compressor funciona apenas em intervalos. Já o forno elétrico, em operação ativa, demanda de 1 a 5 kWh.

Segundo o engenheiro de controle de obras Roman Volkov, a alta potência dos elementos de aquecimento é o fator determinante. A carga gerada durante o uso intenso reflete rapidamente no medidor de energia, mesmo em períodos curtos de funcionamento.

O consumo fantasma no modo de espera

O gasto energético não termina quando o alimento fica pronto. Displays digitais, timers e sistemas de manutenção de temperatura da porta criam a chamada carga fantasma.

Quando o aparelho não é desligado totalmente da rede, esses componentes podem absorver de 5% a 10% de toda a energia consumida na cozinha. Além disso, dispositivos com eletrônica complexa são mais sensíveis a oscilações de tensão, o que aumenta o risco de danos.

Ilya Kondratyev, especialista em operação de imóveis residenciais, alerta que a manutenção constante no modo de espera não gera apenas custos invisíveis, mas também coloca em risco as placas de controle do aparelho durante instabilidades na rede elétrica.

Estratégias para reduzir o gasto de energia

É possível diminuir a conta de luz ajustando a forma de uso do equipamento:

Carga máxima: Preencher as bandejas reduz a quantidade de ciclos de aquecimento necessários.

Preencher as bandejas reduz a quantidade de ciclos de aquecimento necessários. Calor residual: Desligar o forno de 5 a 10 minutos antes do tempo final permite que a temperatura interna termine o cozimento sem gastar mais energia.

Desligar o forno de 5 a 10 minutos antes do tempo final permite que a temperatura interna termine o cozimento sem gastar mais energia. Porta fechada: Evitar abrir a porta do forno preserva cerca de 30% da energia térmica.

Evitar abrir a porta do forno preserva cerca de 30% da energia térmica. Equipamentos eficientes: Priorizar aparelhos de classe A+++ reduz os custos operacionais a longo prazo.

A arquiteta Anastasia Kuznetsova ressalta que, no projeto da cozinha, a eficiência energética deve ter a mesma importância que a estética. Investir em aparelhos de alta eficiência e no zoneamento correto evita gastos excessivos durante a manutenção da casa.

Dúvidas comuns

O forno pode ser usado para aquecer a cozinha?

Não. É um método ineficiente que superaquece o ar e gera custos altíssimos de energia.

Abrir a porta com frequência prejudica o aparelho?

Sim. Mudanças bruscas de temperatura afetam a vida útil das vedações e dos componentes eletrônicos.

O que gasta menos: micro-ondas ou forno?

Para aquecer porções pequenas, o micro-ondas é consideravelmente mais rápido e econômico.

É necessário tirar o forno da tomada?

Se o modelo não possuir um botão físico de desligamento total, recomenda-se desconectá-lo para eliminar o consumo fantasma.