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Truque com saquinhos de chá para limpar gordura no micro-ondas

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Manchas de gordura acumuladas no micro-ondas são difíceis de remover e o uso de esponjas abrasivas pode riscar ou danificar o esmalte interno do aparelho.

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Photo: Freepik, Designed by Freepik
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Para amolecer a sujeira sem esforço, utilize saquinhos de chá usados. O vapor d'água solta a gordura impregnada, enquanto as folhas de chá ajudam a neutralizar odores desagradáveis, eliminando a necessidade de produtos químicos fortes.

Passo a passo:

1. Verificação: Certifique-se de que o saquinho de chá não possui grampos metálicos, fios com brilho metálico ou clipes, pois esses materiais não podem ir ao micro-ondas.
2. Preparo: Coloque um ou dois saquinhos de chá usados em um recipiente próprio para micro-ondas e adicione cerca de meio copo de água.
3. Aquecimento: Ligue o aparelho por 2 a 3 minutos, até que ocorra a formação ativa de vapor.
4. Tempo de ação: Após desligar, mantenha a porta fechada por alguns minutos para que o vapor atue sobre as impurezas.
5. Finalização: Retire o recipiente quente com cuidado e limpe as paredes internas com um pano macio ou pano úmido.

Este método é indicado para gorduras recentes ou moderadas. Em casos de camadas grossas de queima ou resíduos muito antigos, o vapor pode não ser suficiente para a remoção completa. Para preservar o revestimento interno, nunca utilize escovas de metal ou esponjas de aço.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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