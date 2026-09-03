Truque com saquinhos de chá para limpar gordura no micro-ondas

Manchas de gordura acumuladas no micro-ondas são difíceis de remover e o uso de esponjas abrasivas pode riscar ou danificar o esmalte interno do aparelho.
Para amolecer a sujeira sem esforço, utilize saquinhos de chá usados. O vapor d'água solta a gordura impregnada, enquanto as folhas de chá ajudam a neutralizar odores desagradáveis, eliminando a necessidade de produtos químicos fortes.
Passo a passo:
1. Verificação: Certifique-se de que o saquinho de chá não possui grampos metálicos, fios com brilho metálico ou clipes, pois esses materiais não podem ir ao micro-ondas.
2. Preparo: Coloque um ou dois saquinhos de chá usados em um recipiente próprio para micro-ondas e adicione cerca de meio copo de água.
3. Aquecimento: Ligue o aparelho por 2 a 3 minutos, até que ocorra a formação ativa de vapor.
4. Tempo de ação: Após desligar, mantenha a porta fechada por alguns minutos para que o vapor atue sobre as impurezas.
5. Finalização: Retire o recipiente quente com cuidado e limpe as paredes internas com um pano macio ou pano úmido.
Este método é indicado para gorduras recentes ou moderadas. Em casos de camadas grossas de queima ou resíduos muito antigos, o vapor pode não ser suficiente para a remoção completa. Para preservar o revestimento interno, nunca utilize escovas de metal ou esponjas de aço.
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A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.