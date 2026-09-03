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A regra dos 30 segundos para evitar que o piso laminado inche

Casa & Imóveis

Lavar o piso laminado com excesso de água é um erro comum que pode causar danos irreversíveis. Diferente do porcelanato ou da cerâmica, o laminado não tolera umidade excessiva, e os sinais de deterioração costumam aparecer quando já não há como recuperar o material.

Покрытие пола
Photo: Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
Покрытие пола

O problema está na composição do piso: ele é feito de chapas HDF (fibras de madeira de alta densidade). O ponto mais crítico são as junções entre as réguas. Como as frestas possuem apenas alguns milímetros, a água penetra facilmente no núcleo do painel. Uma vez molhadas, as fibras de madeira incham e a chapa de HDF deforma permanentemente, impedindo que o piso volte ao formato original.

Fique atento aos sinais de desgaste por umidade:

  • Bordas das réguas levantando e formando "ondas";
  • Abertura de frestas nas junções entre as peças;
  • Perda do brilho original, deixando a superfície opaca.

Para evitar a substituição precoce do piso, o controle da quantidade de água é fundamental. A regra principal é não deixar poças: se a água permanecer na superfície por mais de 30 segundos, há risco de infiltração nos encaixes.

Como realizar a limpeza:

  • Preparação: Torça bem o pano de microfibra ou o refil do mop até que esteja quase seco.
  • Limpeza: Passe o pano na superfície usando o mínimo de produto, mantendo o material apenas levemente úmido.
  • Verificação: Certifique-se de que não ficaram gotas ou rastros de água que possam escorrer para as juntas.

Mesmo revestimentos modernos com tecnologia de resistência à água (como HydroSeal ou Aqua CLIC) não são totalmente imunes e exigem cuidado. Outro ponto importante é não preencher os vãos de dilatação no perímetro do cômodo com cola ou selante, pois o laminado precisa de espaço para expandir e contrair naturalmente.

O foco deve ser impedir o acúmulo de água nas junções, já que o material inchado não pode ser restaurado, exigindo a troca total das partes danificadas.

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Author`s name Petr Ermilin
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