A regra dos 30 segundos para evitar que o piso laminado inche

Lavar o piso laminado com excesso de água é um erro comum que pode causar danos irreversíveis. Diferente do porcelanato ou da cerâmica, o laminado não tolera umidade excessiva, e os sinais de deterioração costumam aparecer quando já não há como recuperar o material.
O problema está na composição do piso: ele é feito de chapas HDF (fibras de madeira de alta densidade). O ponto mais crítico são as junções entre as réguas. Como as frestas possuem apenas alguns milímetros, a água penetra facilmente no núcleo do painel. Uma vez molhadas, as fibras de madeira incham e a chapa de HDF deforma permanentemente, impedindo que o piso volte ao formato original.
Fique atento aos sinais de desgaste por umidade:
Para evitar a substituição precoce do piso, o controle da quantidade de água é fundamental. A regra principal é não deixar poças: se a água permanecer na superfície por mais de 30 segundos, há risco de infiltração nos encaixes.
Como realizar a limpeza:
Mesmo revestimentos modernos com tecnologia de resistência à água (como HydroSeal ou Aqua CLIC) não são totalmente imunes e exigem cuidado. Outro ponto importante é não preencher os vãos de dilatação no perímetro do cômodo com cola ou selante, pois o laminado precisa de espaço para expandir e contrair naturalmente.
O foco deve ser impedir o acúmulo de água nas junções, já que o material inchado não pode ser restaurado, exigindo a troca total das partes danificadas.
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A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.