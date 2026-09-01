Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?

Casa & Imóveis

Tapetes felpudos tradicionais no banheiro costumam acumular umidade, tornando-se focos de mofo e mau cheiro, especialmente em locais com pouca ventilação. Para evitar a proliferação de microrganismos, a alternativa é migrar para materiais tecnológicos que secam rápido e não retêm água.

Коврик у ванны в интерьере
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Коврик у ванны в интерьере

Opções de materiais e suas características:

  • EVA e silicone: Não absorvem água, são fáceis de lavar e amortecem o impacto.
  • Grade de bambu ou plástico: Permitem a drenagem e a circulação de ar sob os pés.
  • Microfibra de secagem rápida: Confortável ao toque, mas exige lavagens frequentes e secagem completa.
  • Pedra natural e cortiça: Opções estéticas que demandam impermeabilização para evitar sujeira profunda.

Critérios de segurança na escolha

O maior risco no banheiro é o escorregão. O tapete seguro deve possuir ventosas na base ou perfurações para escoamento da água. Ao comprar polímeros como o EVA, verifique se o material é flexível, se as bordas não estão esfarelando ou dobrando e se não há cheiro químico forte.

Para quem busca estética premium, o mármore polido é perigoso quando molhado. A recomendação é utilizar porcelanato estruturado ou com coeficiente de antiderrapante R10.

Manutenção e higiene

  • Polímeros (EVA e silicone): Lavar com água morna e sabão a cada 3 ou 5 dias. Secar na posição vertical.
  • Microfibra: Lavar a cada duas semanas. Respeitar a temperatura da etiqueta (geralmente até 40°C) para não danificar a base emborrachada.
  • Madeira (Bambu e cortiça): Limpar com escova úmida. É essencial retirar o tapete do chão molhado para secagem total e evitar o apodrecimento.
  • Pedras: Usar apenas produtos de limpeza neutros, pois substâncias agressivas removem a camada de proteção do material.

Alertas importantes:

  • Piso aquecido: Utilize apenas modelos com marcação termorresistente. Materiais inadequados podem derreter ou liberar substâncias tóxicas.
  • Substituição: Troque o tapete imediatamente se surgirem pontos pretos no verso, cheiro persistente de mofo ou deformação no formato.
  • Bambu: Como a água acumula sob a grade, o piso deve ser seco diariamente.

A especialista em manutenção residencial Anna Karpova ressalta que, para casas com crianças ou idosos, a prioridade deve ser modelos com fixação rígida ao piso e sem pelos, que escondem poças d'água. Ela adverte que nenhum material resolve a umidade se a ventilação do ambiente for insuficiente.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Mulher
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Mulher
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
últimos materiais
Quais raças de gatos tendem a se dar melhor com cães?
Peito de peru seco? O detalhe na massa que mantém a carne suculenta
Peixe com abobrinha: o detalhe no molho que evita o sabor ácido
Contato físico com cães e o impacto nos níveis de cortisol e ocitocina
Canteiro 'buraco de fechadura': a solução para cultivar em solos desgastados
EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?
Cintura definida: 6 exercícios para fortalecer os oblíquos em casa
Todos os humanos vivos hoje podem compartilhar o mesmo ancestral
Por que a hiperqueratose deixa as rugas mais evidentes e como revertê-la
Rússia dobra transporte ferroviário de grãos para o Cazaquistão em 2026
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.