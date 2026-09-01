EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?

Tapetes felpudos tradicionais no banheiro costumam acumular umidade, tornando-se focos de mofo e mau cheiro, especialmente em locais com pouca ventilação. Para evitar a proliferação de microrganismos, a alternativa é migrar para materiais tecnológicos que secam rápido e não retêm água.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Коврик у ванны в интерьере

Opções de materiais e suas características:

EVA e silicone: Não absorvem água, são fáceis de lavar e amortecem o impacto.

Não absorvem água, são fáceis de lavar e amortecem o impacto. Grade de bambu ou plástico: Permitem a drenagem e a circulação de ar sob os pés.

Permitem a drenagem e a circulação de ar sob os pés. Microfibra de secagem rápida: Confortável ao toque, mas exige lavagens frequentes e secagem completa.

Confortável ao toque, mas exige lavagens frequentes e secagem completa. Pedra natural e cortiça: Opções estéticas que demandam impermeabilização para evitar sujeira profunda.

Critérios de segurança na escolha

O maior risco no banheiro é o escorregão. O tapete seguro deve possuir ventosas na base ou perfurações para escoamento da água. Ao comprar polímeros como o EVA, verifique se o material é flexível, se as bordas não estão esfarelando ou dobrando e se não há cheiro químico forte.

Para quem busca estética premium, o mármore polido é perigoso quando molhado. A recomendação é utilizar porcelanato estruturado ou com coeficiente de antiderrapante R10.

Manutenção e higiene

Polímeros (EVA e silicone): Lavar com água morna e sabão a cada 3 ou 5 dias. Secar na posição vertical.

Lavar com água morna e sabão a cada 3 ou 5 dias. Secar na posição vertical. Microfibra: Lavar a cada duas semanas. Respeitar a temperatura da etiqueta (geralmente até 40°C) para não danificar a base emborrachada.

Lavar a cada duas semanas. Respeitar a temperatura da etiqueta (geralmente até 40°C) para não danificar a base emborrachada. Madeira (Bambu e cortiça): Limpar com escova úmida. É essencial retirar o tapete do chão molhado para secagem total e evitar o apodrecimento.

Limpar com escova úmida. É essencial retirar o tapete do chão molhado para secagem total e evitar o apodrecimento. Pedras: Usar apenas produtos de limpeza neutros, pois substâncias agressivas removem a camada de proteção do material.

Alertas importantes:

Piso aquecido: Utilize apenas modelos com marcação termorresistente. Materiais inadequados podem derreter ou liberar substâncias tóxicas.

Utilize apenas modelos com marcação termorresistente. Materiais inadequados podem derreter ou liberar substâncias tóxicas. Substituição: Troque o tapete imediatamente se surgirem pontos pretos no verso, cheiro persistente de mofo ou deformação no formato.

Troque o tapete imediatamente se surgirem pontos pretos no verso, cheiro persistente de mofo ou deformação no formato. Bambu: Como a água acumula sob a grade, o piso deve ser seco diariamente.

A especialista em manutenção residencial Anna Karpova ressalta que, para casas com crianças ou idosos, a prioridade deve ser modelos com fixação rígida ao piso e sem pelos, que escondem poças d'água. Ela adverte que nenhum material resolve a umidade se a ventilação do ambiente for insuficiente.