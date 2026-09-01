EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?

Tapetes felpudos tradicionais no banheiro costumam acumular umidade, tornando-se focos de mofo e mau cheiro, especialmente em locais com pouca ventilação. Para evitar a proliferação de microrganismos, a alternativa é migrar para materiais tecnológicos que secam rápido e não retêm água.
Opções de materiais e suas características:
Critérios de segurança na escolha
O maior risco no banheiro é o escorregão. O tapete seguro deve possuir ventosas na base ou perfurações para escoamento da água. Ao comprar polímeros como o EVA, verifique se o material é flexível, se as bordas não estão esfarelando ou dobrando e se não há cheiro químico forte.
Para quem busca estética premium, o mármore polido é perigoso quando molhado. A recomendação é utilizar porcelanato estruturado ou com coeficiente de antiderrapante R10.
Manutenção e higiene
Alertas importantes:
A especialista em manutenção residencial Anna Karpova ressalta que, para casas com crianças ou idosos, a prioridade deve ser modelos com fixação rígida ao piso e sem pelos, que escondem poças d'água. Ela adverte que nenhum material resolve a umidade se a ventilação do ambiente for insuficiente.
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