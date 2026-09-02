Manter a transparência total dos vidros costuma ser um desafio, resultando frequentemente em listras e marcas após a limpeza. Para obter um acabamento profissional, é necessário organizar o processo seguindo a ordem correta de execução e utilizando os materiais adequados para a superfície.
O intervalo ideal para a limpeza dos vidros é a cada dois meses. Esse prazo deve ser reduzido para imóveis em andares baixos, situados próximos a avenidas movimentadas ou zonas industriais, pois o acúmulo de poeira abrasiva nos poros do material dificulta a remoção posterior.
A escolha do momento é crucial: prefira dias nublados e sem vento. A exposição direta ao sol acelera a evaporação da solução, impedindo que o produto atue na decomposição das sujeiras e causando manchas. Antes de iniciar nos vidros, remova a poeira seca dos batentes e parapeitos, lave as telas mosquiteiras com água e sabão e encaminhe as cortinas para a lavagem.
Para evitar a formação de películas pegajosas que atraem poeira, recomenda-se uma mistura simples à base de vinagre branco, que atua na remoção de depósitos minerais sem a necessidade de químicos agressivos.
|Componente
|Função Principal
|Vinagre Branco
|Dissolução de calcário e resíduos minerais.
|Água Morna
|Base do solvente que facilita a evaporação.
|Detergente Neutro
|Emulsificação de gorduras e fuligem urbana.
A proporção recomendada é de 1:1 entre o vinagre branco e a água morna, com a adição de algumas gotas de detergente neutro.
Limitação: O excesso de detergente deve ser evitado, pois cria uma camada residual que atrai poeira mais rapidamente para a superfície.
Resultado esperado: A superfície deve apresentar transparência total, sem listras verticais ou horizontais e sem resíduos pegajosos ao toque.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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