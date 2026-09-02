Folha de alumínio pode reduzir zonas mortas de Wi-Fi em casa

O problema das "zonas mortas" de Wi-Fi em apartamentos costuma ser atacado com equipamento mais caro, mas a física oferece alternativa de baixo custo: uma folha de alumínio atrás do roteador redireciona as ondas de rádio e concentra o sinal num ponto específico. O princípio é o mesmo do espelho com a luz — o metal reflete a radiação eletromagnética sem amplificá-la.
Se o roteador fica encostado numa parede externa, parte considerável do sinal vaza para a rua. Um refletor caseiro bloqueia essa direção e devolve as ondas para dentro de casa. O ganho numa sala, porém, impõe perda na oposta: a intensidade cai onde o espelho "não olha". Pesquisadores do Dartmouth College confirmaram o efeito com refletores impressos em 3D e metalizados — aumento de 55,1% na zona alvo e queda de 63,3% nas direções opostas.
A solução estabiliza a conexão num posto de trabalho ou área de lazer atrás de várias divisórias, mas não substitui projeto de rede nem corrige plano de internet lento. O eletricista Nikolay Kravtsov alerta: o refletor não deve tocar contatos da fonte nem obstruir saídas de ar, para evitar superaquecimento. A espessura da folha pouco importa; o que define o resultado é a pureza do alumínio e a ausência de dobras na superfície curva.
|Material
|Efeito
|Complexidade
|Folha de alumínio
|Reflexão média, dobra fácil
|Baixa
|Lata metálica
|Alta densidade de sinal
|Média
|Bandeja de aço
|Efeito espelho para zona ampla
|Baixa
Para montar: corte uns 30 cm de folha, curve em "C" ou arco, prenda em cartão se precisar de rigidez e coloque verticalmente atrás do aparelho com o lado côncavo virado para o dispositivo alvo. Teste a velocidade antes e depois. Qualquer superfície metálica curva e lisa — bandeja, lata aberta — funciona pelo mesmo princípio.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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