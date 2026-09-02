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Folha de alumínio pode reduzir zonas mortas de Wi-Fi em casa

Casa & Imóveis

O problema das "zonas mortas" de Wi-Fi em apartamentos costuma ser atacado com equipamento mais caro, mas a física oferece alternativa de baixo custo: uma folha de alumínio atrás do roteador redireciona as ondas de rádio e concentra o sinal num ponto específico. O princípio é o mesmo do espelho com a luz — o metal reflete a radiação eletromagnética sem amplificá-la.

Фольга
Photo: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Restrição e compromisso

Se o roteador fica encostado numa parede externa, parte considerável do sinal vaza para a rua. Um refletor caseiro bloqueia essa direção e devolve as ondas para dentro de casa. O ganho numa sala, porém, impõe perda na oposta: a intensidade cai onde o espelho "não olha". Pesquisadores do Dartmouth College confirmaram o efeito com refletores impressos em 3D e metalizados — aumento de 55,1% na zona alvo e queda de 63,3% nas direções opostas.

Efeito na rotina e limites

A solução estabiliza a conexão num posto de trabalho ou área de lazer atrás de várias divisórias, mas não substitui projeto de rede nem corrige plano de internet lento. O eletricista Nikolay Kravtsov alerta: o refletor não deve tocar contatos da fonte nem obstruir saídas de ar, para evitar superaquecimento. A espessura da folha pouco importa; o que define o resultado é a pureza do alumínio e a ausência de dobras na superfície curva.

Material Efeito Complexidade
Folha de alumínio Reflexão média, dobra fácil Baixa
Lata metálica Alta densidade de sinal Média
Bandeja de aço Efeito espelho para zona ampla Baixa

Para montar: corte uns 30 cm de folha, curve em "C" ou arco, prenda em cartão se precisar de rigidez e coloque verticalmente atrás do aparelho com o lado côncavo virado para o dispositivo alvo. Teste a velocidade antes e depois. Qualquer superfície metálica curva e lisa — bandeja, lata aberta — funciona pelo mesmo princípio.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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