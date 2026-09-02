Como recuperar a transparência do vidro do forno sem química agressiva

Gordura carbonizada no vidro do forno: pasta de bicarbonato e finalização com vinagre resolvem sem química agressiva

Partículas de gordura projetadas durante o assado aderem à face interna da porta do forno. O calor intenso faz com que elas polimerizem, formando uma película escura e opaca que dificulta a visualização dos alimentos. Produtos comerciais fortes costumam deixar odor residual na câmara fechada. Uma pasta alcalina simples, aplicada na sequência correta, amolece o depósito sem vapores agressivos.

Photo: Designed by Freepik by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка стоит рядом с духовкой

Por que a sujeira fixa rápido

Cada ciclo de aquecimento sobrepõe nova camada de carbono sobre a anterior. A estrutura porosa do vidro temperado e das bordas de vedação retém resíduos que, sem remoção frequente, tornam-se uma crosta aderente. A umidade do cozimento acelera a adesão.

Preparo e aplicação da pasta

Misture 120 g de bicarbonato de sódio alimentar com 40 ml de água morna até obter consistência de creme espesso — semelhante a nata grossa. A viscosidade garante aderência nas superfícies verticais e inclinadas da porta. Espalhe cobrindo toda a área do vidro, insistindo na borda inferior, onde o acúmulo é maior. Deixe agir por 20 minutos; em incrustações muito antigas, estenda para 30 minutos. Não aplique sobre vidro quente: a água evapora antes de agir e a pasta seca, dificultando a remoção.

O segredo da finalização

Retire a pasta com pano de microfibra umedecido. Frequentemente restam veios esbranquiçados ou película turva provenientes do resíduo alcalino. Passe então um pano levemente umedecido em solução fraca de vinagre de mesa (ácido acético diluído). O ácido neutraliza a alcalinidade remanescente e devolve a transparência original. Não misture bicarbonato e vinagre no mesmo recipiente: a reação imediata de efervescência consome o poder de limpeza de ambos antes do contato com a sujeira. A eficácia depende da aplicação sequencial.

Rotina que evita o acúmulo pesado

Após o forno esfriar, passe pano úmido na porta a cada uso. Uma limpeza profunda com a pasta a cada duas semanas dispensa produtos especializados. O método atua apenas na face acessível do vidro; depósitos entre as lâminas da porta exigem desmontagem conforme manual do fabricante.

Parâmetro Recomendação Proporção da pasta 120 g de bicarbonato para 40 ml de água morna Tempo de ação 20–30 minutos Ferramenta de remoção Esponja macia ou microfibra úmida Finalização Passagem com pano umedecido em vinagre diluído

Respostas às dúvidas mais comuns

Posso aplicar a pasta no vidro quente? Não. A evaporação rápida da água seca a pasta antes de amolecer a gordura, tornando a remoção difícil.

Não. A evaporação rápida da água seca a pasta antes de amolecer a gordura, tornando a remoção difícil. O método limpa entre os vidros da porta? Não. Esse espaço exige desmontagem da porta segundo o manual; a pasta só age onde há contato direto.

Não. Esse espaço exige desmontagem da porta segundo o manual; a pasta só age onde há contato direto. É necessário usar luvas? O bicarbonato é de baixa toxicidade, mas o contato prolongado com a pasta alcalina pode ressecar a pele; luvas domésticas são recomendadas.

O bicarbonato é de baixa toxicidade, mas o contato prolongado com a pasta alcalina pode ressecar a pele; luvas domésticas são recomendadas. E se a crosta não sair na primeira vez? Repita localmente: aplique camada mais espessa sobre o ponto resistente, cubra com filme plástico alimentar e deixe agir por 30 minutos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.