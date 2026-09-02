Como recuperar a transparência do vidro do forno sem química agressiva

Partículas de gordura projetadas durante o assado aderem à face interna da porta do forno. O calor intenso faz com que elas polimerizem, formando uma película escura e opaca que dificulta a visualização dos alimentos. Produtos comerciais fortes costumam deixar odor residual na câmara fechada. Uma pasta alcalina simples, aplicada na sequência correta, amolece o depósito sem vapores agressivos.
Cada ciclo de aquecimento sobrepõe nova camada de carbono sobre a anterior. A estrutura porosa do vidro temperado e das bordas de vedação retém resíduos que, sem remoção frequente, tornam-se uma crosta aderente. A umidade do cozimento acelera a adesão.
Misture 120 g de bicarbonato de sódio alimentar com 40 ml de água morna até obter consistência de creme espesso — semelhante a nata grossa. A viscosidade garante aderência nas superfícies verticais e inclinadas da porta. Espalhe cobrindo toda a área do vidro, insistindo na borda inferior, onde o acúmulo é maior. Deixe agir por 20 minutos; em incrustações muito antigas, estenda para 30 minutos. Não aplique sobre vidro quente: a água evapora antes de agir e a pasta seca, dificultando a remoção.
Retire a pasta com pano de microfibra umedecido. Frequentemente restam veios esbranquiçados ou película turva provenientes do resíduo alcalino. Passe então um pano levemente umedecido em solução fraca de vinagre de mesa (ácido acético diluído). O ácido neutraliza a alcalinidade remanescente e devolve a transparência original. Não misture bicarbonato e vinagre no mesmo recipiente: a reação imediata de efervescência consome o poder de limpeza de ambos antes do contato com a sujeira. A eficácia depende da aplicação sequencial.
Após o forno esfriar, passe pano úmido na porta a cada uso. Uma limpeza profunda com a pasta a cada duas semanas dispensa produtos especializados. O método atua apenas na face acessível do vidro; depósitos entre as lâminas da porta exigem desmontagem conforme manual do fabricante.
|Parâmetro
|Recomendação
|Proporção da pasta
|120 g de bicarbonato para 40 ml de água morna
|Tempo de ação
|20–30 minutos
|Ferramenta de remoção
|Esponja macia ou microfibra úmida
|Finalização
|Passagem com pano umedecido em vinagre diluído
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.