Usar água quente na lavagem de roupas pode danificar os tecidos

Muitas pessoas utilizam programas longos e com água quente acreditando que isso garante a limpeza. No entanto, esse hábito frequentemente danifica as fibras do tecido sem necessariamente remover as manchas. A eficiência da lavagem não depende apenas do tempo ou do calor, mas do equilíbrio entre a temperatura da água e o atrito mecânico dentro do tambor.
Programas de 15 a 30 minutos são indicados apenas para roupas que foram usadas uma única vez e precisam apenas ser refrescadas. Para peças com sujeira acumulada, suor ou poeira, esses ciclos são insuficientes: o detergente em pó ou géis densos não têm tempo hábil para se dissolverem completamente e agir sobre as manchas. O resultado é que a sujeira pode acabar sendo empurrada mais profundamente para dentro das fibras.
Para a maioria das roupas do dia a dia, o modo "Algodão" a 40°C é o padrão ideal. Este ciclo oferece tempo suficiente para a ação do detergente e a intensidade de rotação necessária para gerar atrito sem agredir o tecido.
Já para itens como toalhas e lençóis, a temperatura pode ser elevada para 60°C, o que auxilia na remoção de manchas difíceis e promove a higienização. É fundamental consultar a etiqueta de cada peça, pois o calor excessivo rompe a estrutura dos fios, acelerando o desbotamento e o desgaste do material.
|Parâmetro
|Recomendação Técnica
|Algodão (uso diário)
|40°C (equilíbrio entre limpeza e conservação)
|Toalhas e Lençóis
|60°C (higienização profunda)
|Carga do Tambor
|Máximo de 2/3 da capacidade total
|Ciclos Rápidos
|Apenas para peças sem manchas (refrescamento)
O preenchimento excessivo da máquina impede que as roupas se movimentem. Quando o tambor está lotado, as peças formam um bloco compacto onde a água e o sabão não penetram no centro, resultando em roupas mal lavadas e com manchas de detergente nas bordas.
A superdosagem de sabão também é prejudicial. O excesso de espuma atua como um amortecedor, reduzindo o atrito necessário entre as fibras para a remoção da sujeira. Além disso, resíduos de detergente que não são totalmente enxaguados podem se acumular no interior da máquina, favorecendo o surgimento de mofo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.