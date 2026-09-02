Usar água quente na lavagem de roupas pode danificar os tecidos

O erro da temperatura alta na lavagem de roupas

Muitas pessoas utilizam programas longos e com água quente acreditando que isso garante a limpeza. No entanto, esse hábito frequentemente danifica as fibras do tecido sem necessariamente remover as manchas. A eficiência da lavagem não depende apenas do tempo ou do calor, mas do equilíbrio entre a temperatura da água e o atrito mecânico dentro do tambor.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Плесень в стиральной машине

Limitações dos ciclos rápidos

Programas de 15 a 30 minutos são indicados apenas para roupas que foram usadas uma única vez e precisam apenas ser refrescadas. Para peças com sujeira acumulada, suor ou poeira, esses ciclos são insuficientes: o detergente em pó ou géis densos não têm tempo hábil para se dissolverem completamente e agir sobre as manchas. O resultado é que a sujeira pode acabar sendo empurrada mais profundamente para dentro das fibras.

Configurações recomendadas por material

Para a maioria das roupas do dia a dia, o modo "Algodão" a 40°C é o padrão ideal. Este ciclo oferece tempo suficiente para a ação do detergente e a intensidade de rotação necessária para gerar atrito sem agredir o tecido.

Já para itens como toalhas e lençóis, a temperatura pode ser elevada para 60°C, o que auxilia na remoção de manchas difíceis e promove a higienização. É fundamental consultar a etiqueta de cada peça, pois o calor excessivo rompe a estrutura dos fios, acelerando o desbotamento e o desgaste do material.

Parâmetro Recomendação Técnica Algodão (uso diário) 40°C (equilíbrio entre limpeza e conservação) Toalhas e Lençóis 60°C (higienização profunda) Carga do Tambor Máximo de 2/3 da capacidade total Ciclos Rápidos Apenas para peças sem manchas (refrescamento)

Erros de carga e dosagem

O preenchimento excessivo da máquina impede que as roupas se movimentem. Quando o tambor está lotado, as peças formam um bloco compacto onde a água e o sabão não penetram no centro, resultando em roupas mal lavadas e com manchas de detergente nas bordas.

A superdosagem de sabão também é prejudicial. O excesso de espuma atua como um amortecedor, reduzindo o atrito necessário entre as fibras para a remoção da sujeira. Além disso, resíduos de detergente que não são totalmente enxaguados podem se acumular no interior da máquina, favorecendo o surgimento de mofo.

Critérios de resultado e manutenção

Pré-tratamento: Para manchas intensas, o molho prévio é recomendado para amolecer a sujeira antes do ciclo principal.

Para manchas intensas, o molho prévio é recomendado para amolecer a sujeira antes do ciclo principal. Escolha do produto: Detergentes líquidos dissolvem mais rápido em baixas temperaturas; já os em pó são indicados para sujeiras pesadas em tecidos de algodão.

Detergentes líquidos dissolvem mais rápido em baixas temperaturas; já os em pó são indicados para sujeiras pesadas em tecidos de algodão. Correção pós-lavagem: Se a mancha persistir, não seque a peça (o calor fixa a mancha). Utilize um removedor de manchas e repita o ciclo com modo mais intenso.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.