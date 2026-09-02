Policarbonato ou filme polimérico: qual a melhor cobertura para estufas

A escolha do material de cobertura de estufas impacta diretamente a frequência de reparos estruturais, especialmente após o inverno. O uso de policarbonato celular, embora comum, apresenta vulnerabilidades que podem levar à deformação da estrutura sob cargas de neve e à perda de eficiência luminosa ao longo do tempo.
O mecanismo de falha do policarbonato econômico ocorre via degradação por radiação ultravioleta (UV), que torna o plástico rígido e quebradiço. Além disso, o acúmulo de condensação nas células ocas do material favorece a proliferação de algas e mofo, resultando em um domo opaco. No frio intenso, a fragilidade do material aumenta a probabilidade de rachaduras sob o peso da neve.
|Parâmetro
|Policarbonato
|Filme Polimérico (Multianual)
|Vida útil
|2-3 anos
|4 anos ou mais
|Manutenção invernal
|Exige remoção de neve
|Não requer remoção
|Custo de substituição
|Alto (15-20 mil rublos)
|Baixo (3-5 mil rublos)
|Transmissão de luz
|Reduzida por sujidade interna
|Alta e de fácil limpeza
Como alternativa, filmes de EVA (etileno-vinil-acetato) ou armados mantêm a flexibilidade em baixas temperaturas. Estes materiais evitam rachaduras por congelamento e, se instalados corretamente, podem durar até quatro anos. A principal vantagem técnica é a capacidade de dissipar a luz solar, prevenindo queimaduras nas folhas durante picos de calor.
Quanto ao microclima, coberturas modernas possuem propriedades anticondensantes que fazem a umidade escorrer pelas paredes em vez de gotejar sobre as plantas, reduzindo riscos de patógenos como a podridão cinzenta. Contudo, a ventilação permanece crítica; a estagnação do ar pode anular os benefícios do material.
Limite de intervenção: O morador pode realizar a troca do filme e a limpeza externa. Caso a estrutura metálica ou de madeira apresente deformações estruturais graves decorrentes da carga de neve, é necessária a contratação de um profissional de construção para a retificação do esqueleto da estufa.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.