Policarbonato ou filme polimérico: qual a melhor cobertura para estufas

Degradação de coberturas plásticas: policarbonato vs. filmes poliméricos

A escolha do material de cobertura de estufas impacta diretamente a frequência de reparos estruturais, especialmente após o inverno. O uso de policarbonato celular, embora comum, apresenta vulnerabilidades que podem levar à deformação da estrutura sob cargas de neve e à perda de eficiência luminosa ao longo do tempo.

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O mecanismo de falha do policarbonato econômico ocorre via degradação por radiação ultravioleta (UV), que torna o plástico rígido e quebradiço. Além disso, o acúmulo de condensação nas células ocas do material favorece a proliferação de algas e mofo, resultando em um domo opaco. No frio intenso, a fragilidade do material aumenta a probabilidade de rachaduras sob o peso da neve.

Parâmetro Policarbonato Filme Polimérico (Multianual) Vida útil 2-3 anos 4 anos ou mais Manutenção invernal Exige remoção de neve Não requer remoção Custo de substituição Alto (15-20 mil rublos) Baixo (3-5 mil rublos) Transmissão de luz Reduzida por sujidade interna Alta e de fácil limpeza

Como alternativa, filmes de EVA (etileno-vinil-acetato) ou armados mantêm a flexibilidade em baixas temperaturas. Estes materiais evitam rachaduras por congelamento e, se instalados corretamente, podem durar até quatro anos. A principal vantagem técnica é a capacidade de dissipar a luz solar, prevenindo queimaduras nas folhas durante picos de calor.

Rotina de instalação e manutenção do filme polimérico Tensão: O material deve ser esticado uniformemente para evitar bolsas de água.

O material deve ser esticado uniformemente para evitar bolsas de água. Fixação: Utilizar presilhas ou ripas específicas para garantir a vedação do contorno.

Utilizar presilhas ou ripas específicas para garantir a vedação do contorno. Limpeza: A superfície externa pode ser lavada com água corrente via mangueira de jardim.

Quanto ao microclima, coberturas modernas possuem propriedades anticondensantes que fazem a umidade escorrer pelas paredes em vez de gotejar sobre as plantas, reduzindo riscos de patógenos como a podridão cinzenta. Contudo, a ventilação permanece crítica; a estagnação do ar pode anular os benefícios do material.

Limite de intervenção: O morador pode realizar a troca do filme e a limpeza externa. Caso a estrutura metálica ou de madeira apresente deformações estruturais graves decorrentes da carga de neve, é necessária a contratação de um profissional de construção para a retificação do esqueleto da estufa.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.