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Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto

Casa & Imóveis

Cápsulas de plástico: alternativa para adegas em terrenos com lençol freático alto

O acúmulo de água no solo durante as chuvas costuma comprometer adegas de concreto, que sofrem infiltrações e favorecem a proliferação de mofo. Para evitar a perda de alimentos e a necessidade de secagem constante do ambiente, surgem as cápsulas plásticas herméticas, projetadas para isolar completamente o conteúdo da umidade externa.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Tecnologia e Modelos

Existem dois tipos principais de estruturas no mercado: as moldadas integralmente em polietileno, que não possuem costuras (eliminando pontos vulneráveis a vazamentos), e as fabricadas com folhas de polipropileno soldadas e reforçadas com nervuras de rigidez. A escolha do modelo depende da disposição do terreno, com opções de acesso vertical via escotilha ou lateral por porta.

Essas estruturas geralmente já vêm equipadas com prateleiras, escada e iluminação. Segundo Marina Kiselyova, especialista em organização de espaços, a vantagem do plástico é que ele não apodrece nem absorve odores, permitindo a higienização apenas com limpeza úmida sazonal, ao contrário do concreto, onde o mofo pode persistir nos poros das paredes.

Riscos de Montagem e Flutuabilidade

Devido à leveza do material, existe o risco de a estrutura ser expelida do solo como uma boia caso o nível da água suba drasticamente. Para evitar isso, é indispensável a ancoragem: a cápsula deve ser fixada a uma placa de concreto pesada no fundo da escavação por meio de cintas sintéticas ou chumbadores metálicos.

A precisão no cálculo da carga e a execução da aterro são fundamentais. O engenheiro civil Alexei Tikhonov alerta que o plástico pode romper sob a pressão do solo congelado se não for feita a reaterro com mistura de areia e cimento, criando um "sarcófago" protetor contra a expansão do terreno.

Custos e Investimento

O valor dos modelos básicos começa em 150 mil rublos, enquanto versões familiares maiores variam entre 230 mil e 420 mil rublos. As estruturas da marca TINGARD, por exemplo, custam em média entre 148 mil e 293 mil rublos. É importante notar que o orçamento final deve incluir transporte, escavação e fundação.

Característica Detalhe Técnico
Hermeticidade Proteção total contra águas pluviais e do degelo
Vida Útil Superior a 50 anos (sem corrosão)
Instalação Exige ancoragem obrigatória a placa de base

Para Roman Zaitsev, avaliador imobiliário, embora o investimento inicial seja superior, a durabilidade e a ausência de reformas anuais de impermeabilização tornam a solução economicamente viável a longo prazo.

Questões Técnicas Rápidas

  • Instalação sob a casa: Recomendada apenas durante a fase de fundação da obra para não comprometer a estrutura do imóvel já construído.
  • Odores: Polietileno e polipropileno alimentares são inodoros; cheiros internos geralmente indicam ventilação insuficiente ou alimentos deteriorados.
  • Isolamento Térmico: É necessário aplicar isolante sobre a garganta da cápsula para evitar o congelamento da escotilha e a formação de condensação interna no inverno.
  • Flutuação: Caso a estrutura "suba", é um erro grave de montagem que exige a escavação total, drenagem do terreno e instalação de uma base de concreto mais pesada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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