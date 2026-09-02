Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto

O acúmulo de água no solo durante as chuvas costuma comprometer adegas de concreto, que sofrem infiltrações e favorecem a proliferação de mofo. Para evitar a perda de alimentos e a necessidade de secagem constante do ambiente, surgem as cápsulas plásticas herméticas, projetadas para isolar completamente o conteúdo da umidade externa.
Existem dois tipos principais de estruturas no mercado: as moldadas integralmente em polietileno, que não possuem costuras (eliminando pontos vulneráveis a vazamentos), e as fabricadas com folhas de polipropileno soldadas e reforçadas com nervuras de rigidez. A escolha do modelo depende da disposição do terreno, com opções de acesso vertical via escotilha ou lateral por porta.
Essas estruturas geralmente já vêm equipadas com prateleiras, escada e iluminação. Segundo Marina Kiselyova, especialista em organização de espaços, a vantagem do plástico é que ele não apodrece nem absorve odores, permitindo a higienização apenas com limpeza úmida sazonal, ao contrário do concreto, onde o mofo pode persistir nos poros das paredes.
Devido à leveza do material, existe o risco de a estrutura ser expelida do solo como uma boia caso o nível da água suba drasticamente. Para evitar isso, é indispensável a ancoragem: a cápsula deve ser fixada a uma placa de concreto pesada no fundo da escavação por meio de cintas sintéticas ou chumbadores metálicos.
A precisão no cálculo da carga e a execução da aterro são fundamentais. O engenheiro civil Alexei Tikhonov alerta que o plástico pode romper sob a pressão do solo congelado se não for feita a reaterro com mistura de areia e cimento, criando um "sarcófago" protetor contra a expansão do terreno.
O valor dos modelos básicos começa em 150 mil rublos, enquanto versões familiares maiores variam entre 230 mil e 420 mil rublos. As estruturas da marca TINGARD, por exemplo, custam em média entre 148 mil e 293 mil rublos. É importante notar que o orçamento final deve incluir transporte, escavação e fundação.
|Característica
|Detalhe Técnico
|Hermeticidade
|Proteção total contra águas pluviais e do degelo
|Vida Útil
|Superior a 50 anos (sem corrosão)
|Instalação
|Exige ancoragem obrigatória a placa de base
Para Roman Zaitsev, avaliador imobiliário, embora o investimento inicial seja superior, a durabilidade e a ausência de reformas anuais de impermeabilização tornam a solução economicamente viável a longo prazo.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.