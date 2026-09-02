Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto

Cápsulas de plástico: alternativa para adegas em terrenos com lençol freático alto

O acúmulo de água no solo durante as chuvas costuma comprometer adegas de concreto, que sofrem infiltrações e favorecem a proliferação de mofo. Para evitar a perda de alimentos e a necessidade de secagem constante do ambiente, surgem as cápsulas plásticas herméticas, projetadas para isolar completamente o conteúdo da umidade externa.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Коридор с комнатами 200, 201 и 181

Tecnologia e Modelos

Existem dois tipos principais de estruturas no mercado: as moldadas integralmente em polietileno, que não possuem costuras (eliminando pontos vulneráveis a vazamentos), e as fabricadas com folhas de polipropileno soldadas e reforçadas com nervuras de rigidez. A escolha do modelo depende da disposição do terreno, com opções de acesso vertical via escotilha ou lateral por porta.

Essas estruturas geralmente já vêm equipadas com prateleiras, escada e iluminação. Segundo Marina Kiselyova, especialista em organização de espaços, a vantagem do plástico é que ele não apodrece nem absorve odores, permitindo a higienização apenas com limpeza úmida sazonal, ao contrário do concreto, onde o mofo pode persistir nos poros das paredes.

Riscos de Montagem e Flutuabilidade

Devido à leveza do material, existe o risco de a estrutura ser expelida do solo como uma boia caso o nível da água suba drasticamente. Para evitar isso, é indispensável a ancoragem: a cápsula deve ser fixada a uma placa de concreto pesada no fundo da escavação por meio de cintas sintéticas ou chumbadores metálicos.

A precisão no cálculo da carga e a execução da aterro são fundamentais. O engenheiro civil Alexei Tikhonov alerta que o plástico pode romper sob a pressão do solo congelado se não for feita a reaterro com mistura de areia e cimento, criando um "sarcófago" protetor contra a expansão do terreno.

Custos e Investimento

O valor dos modelos básicos começa em 150 mil rublos, enquanto versões familiares maiores variam entre 230 mil e 420 mil rublos. As estruturas da marca TINGARD, por exemplo, custam em média entre 148 mil e 293 mil rublos. É importante notar que o orçamento final deve incluir transporte, escavação e fundação.

Característica Detalhe Técnico Hermeticidade Proteção total contra águas pluviais e do degelo Vida Útil Superior a 50 anos (sem corrosão) Instalação Exige ancoragem obrigatória a placa de base

Para Roman Zaitsev, avaliador imobiliário, embora o investimento inicial seja superior, a durabilidade e a ausência de reformas anuais de impermeabilização tornam a solução economicamente viável a longo prazo.

Questões Técnicas Rápidas

Instalação sob a casa: Recomendada apenas durante a fase de fundação da obra para não comprometer a estrutura do imóvel já construído.

Recomendada apenas durante a fase de fundação da obra para não comprometer a estrutura do imóvel já construído. Odores: Polietileno e polipropileno alimentares são inodoros; cheiros internos geralmente indicam ventilação insuficiente ou alimentos deteriorados.

Polietileno e polipropileno alimentares são inodoros; cheiros internos geralmente indicam ventilação insuficiente ou alimentos deteriorados. Isolamento Térmico: É necessário aplicar isolante sobre a garganta da cápsula para evitar o congelamento da escotilha e a formação de condensação interna no inverno.

É necessário aplicar isolante sobre a garganta da cápsula para evitar o congelamento da escotilha e a formação de condensação interna no inverno. Flutuação: Caso a estrutura "suba", é um erro grave de montagem que exige a escavação total, drenagem do terreno e instalação de uma base de concreto mais pesada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.