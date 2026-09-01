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O erro comum que acelera o apodrecimento de terraços e cercas

Casa & Imóveis

Degradação da madeira em áreas externas: causas e prevenção

Estruturas de madeira em casas de campo, como terraços, cercas e gazebos, sofrem desgaste acelerado devido à exposição constante à umidade e aos raios ultravioleta (UV). Sem o tratamento adequado, a madeira pode apresentar sinais de apodrecimento em poucos anos, elevando drasticamente os custos com reformas estruturais.

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Photo: pixabay.com by Pexels is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
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O principal agente de deterioração é a umidade prolongada, que favorece a proliferação de fungos. O processo começa com a alteração da cor da superfície e a perda de densidade (estrutura porosa), culminando na redução da capacidade de carga da peça. Paralelamente, a radiação UV destrói a lignina, deixando a madeira acinzentada e criando fissuras que facilitam a penetração de água no interior do material.

Segundo Ilya Kondratyev, especialista em operação de imóveis residenciais, os pontos mais críticos são as juntas das construções e locais onde há acúmulo de condensação, pois a ventilação natural é reduzida. Para evitar falhas precoces, é fundamental eliminar o contato direto dos pilares com o solo e garantir um sistema eficiente de drenagem de água.

Tipo de Produto Função Principal
Antisséptico Combate ao mofo e fungos biológicos.
Primer (Fundo) Melhora a aderência e uniformiza a absorção.
Óleo Penetração profunda com preservação da textura.
Lasur (Lazura) Proteção solar via formação de película fina.

Para a aplicação, recomenda-se tratar as peças antes da montagem, garantindo a proteção de encaixes e extremidades que ficarão inacessíveis posteriormente. A madeira deve estar seca, com umidade entre 18% e 20%. O lixamento longitudinal (grãos 80-120) é essencial para abrir os poros do material; sem isso, o revestimento pode descascar já na primeira temporada, alerta Andrey Lakin, mestre em revestimentos de piso.

A manutenção envolve inspeções anuais na primavera e no outono. No caso de decks, a atenção deve ser redobrada: Pavel Sidorov, especialista em operação de edifícios, adverte que manter tapetes ou capas úmidas sobre a madeira impede a evaporação da água, acelerando a decomposição mesmo em superfícies tratadas.

Rotina de verificação e cuidados básicos

  • Teste de Umidade: Utilize um medidor de umidade digital; o valor ideal para pintura é inferior a 20%.
  • Proteção de Topos: Aplique antisséptico em várias camadas nas extremidades das tábuas para evitar a absorção capilar de água.
  • Armazenamento Inverno: Guarde móveis de jardim sob coberturas ventiladas para evitar o acúmulo de condensação.
  • Condições de Pintura: Evite aplicar produtos sob sol forte, pois a secagem ultra rápida compromete as propriedades protetoras do composto.

Limite de intervenção: O morador pode realizar o lixamento superficial, a limpeza e a aplicação de vernizes ou óleos. No entanto, se a madeira apresentar perda da capacidade estrutural (está "fofa" ou cedendo), é indispensável a contratação de um profissional para a substituição das peças comprometidas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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