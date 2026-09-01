A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la

A estrutura porosa da espuma retém umidade e resíduos de alimentos, transformando a esponja em reservatório de microrganismos. Estudos laboratoriais indicam que patógenos como salmonela e E. coli colonizam o material após poucos dias de uso regular.
"Mesmo sem sujeira visível, a parte interna permanece úmida e quente, favorecendo a multiplicação bacteriana. A lavagem comum na torneira não remove focos profundos, por isso a substituição programada é o fator decisivo de segurança", explica o especialista em operação de imóveis residenciais Ilya Kondratyev.
A esterilização periódica das camadas profundas é recomendada, mas, dada a velocidade de contaminação, a rotação planejada do insumo continua sendo o método mais confiável.
Para evitar que uma esponja velha volte à louça limpa, adota-se uma marca mecânica: ao retirar a esponja nova da embalagem, corta-se um dos cantos. O corte cria um indicador imediato, tátil e visual, que separa os dois ciclos de uso.
"A criação de um sistema visual de controle de consumíveis disciplina os processos de limpeza. O canto cortado sinaliza que o item passou à categoria de utensílio geral e não deve mais contactar louça de alimentação", observa o mestre em pequenos reparos domésticos Arseny Fedoseev.
|Estado da esponja
|Destinação
|Sem corte
|Lavar louça e talheres
|Com canto cortado
|Serviços gerais (pia, baldes, calçados)
Após o ciclo "alimentar", a esponja marcada não precisa ir direto ao lixo. Serve para limpeza técnica e encontra outras aplicações práticas, como no cuidado de plantas de interior.
"O uso racional de consumíveis evita acúmulo desnecessário. Empregar esponjas velhas na limpeza de louças sanitárias ou peitoris é adequado, desde que se mantenha a separação estrita por zonas de responsabilidade", destaca a especialista em organização de espaços Marina Kiseleva.
Além da limpeza, o material poroso é aproveitado em rotinas domésticas: dentro do tambor da máquina de lavar para reter fiapos e pequenos detritos ou como auxílio na remoção de pelos de animais da roupa.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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