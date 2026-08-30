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O erro comum na escolha do gabinete que destrói o móvel em meses

Casa & Imóveis

Bordas estufadas no gabinete do banheiro costumam ser atribuídas à qualidade da água, mas a causa real geralmente é a escolha de materiais inadequados para ambientes úmidos. Muitas vezes, a fachada atraente de um catálogo esconde placas simples que perdem a forma em poucos meses de uso. Para evitar esse problema, é preciso observar as soluções técnicas que realmente protegem o móvel contra o vapor.

Ванная комната
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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A base do móvel: MDP/MDP vs. MDF

O aglomerado laminado comum (MDP/LDP) absorve umidade rapidamente; em testes de imersão por 24 horas, sua espessura pode aumentar em até 25%. Versões resistentes à umidade oferecem maior proteção, mas não são definitivas. Já o MDF do tipo HMR é mais denso e projetado para suportar a umidade do ar de até 85%.

O engenheiro civil Alexei Tikhonov alerta que mesmo materiais caros falham se as bordas forem protegidas por fitas finas. Para banheiros, é indispensável a fita de borda em PVC com no mínimo 2 mm, colada com adesivos resistentes à água. Qualquer microfissura permite a entrada de água, fazendo com que a placa descasque internamente.

Na prática, gabinetes de MDF denso têm custo mais elevado. Modelos baratos costumam usar painéis de baixa densidade mascarados por tintas ou películas, o que reduz drasticamente a vida útil em áreas com respingos.

Madeira maciça e os riscos do uso

O uso de madeira natural no banheiro envolve riscos. As fibras de carvalho ou faia expandem e contraem com as variações de temperatura e umidade do banho, o que gera rachaduras nas fachadas e desajustes nas portas. Sem um sistema de exaustão capaz de renovar 120 metros cúbicos de ar por hora, a madeira degrada rapidamente.

Segundo a decoradora Polina Saveleva, a madeira em zonas úmidas exige manutenção constante com a renovação de camadas de óleo ou cera. Se uma microfissura for ignorada, surgem manchas cinzas de podridão sob o verniz.

Fixação de móveis suspensos

Gabinetes suspensos trazem leveza visual, mas aplicam carga pesada aos suportes. O peso somado da cuba, torneira e itens internos pode chegar a 60 kg. Enquanto em paredes de tijolo ou concreto as buchas são seguras, em blocos porosos a situação muda.

Para instalações em concreto celular (gasbeton), a solução são as buchas químicas. Buchas plásticas comuns tendem a folgar com a vibração e o peso, o que pode causar a queda de toda a estrutura.

Ferragens e combate à corrosão

As ferragens são os primeiros itens a apresentar desgaste. Dobradiças baratas costumam oxidar em um ano. A recomendação é optar por componentes em aço inoxidável AISI 304, que resiste ao vapor e a respingos de água com cloro.

O especialista em manutenção residencial Ilya Kondratyev sugere um teste simples: use um ímã. Se a dobradiça for atraída, trata-se de uma liga barata que enferrujará rápido. O aço inoxidável alimentar não é magnético e evita rangidos nas portas no futuro.

Durante a limpeza, é fundamental evitar que produtos detergentes fiquem acumulados nas juntas dos materiais, pois isso pode alterar as propriedades até de plásticos de qualidade.

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Author`s name Petr Ermilin
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