A regra 60-30-10 para decorar ambientes com harmonia

Muitas pessoas passam anos morando em casas totalmente brancas por medo de errar na escolha das cores. Essa insegurança trava qualquer tentativa de personalizar o ambiente, embora a harmonia visual não dependa de dom intuitivo, mas de cálculos simples. Saber distribuir as tonalidades permite ajustar a percepção de espaço e a atmosfera da casa sem a necessidade de contratar consultorias caras.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Интерьер гостиной с видом на город

Lógica do Círculo Cromático

O círculo cromático de Itten, dividido em 12 setores, funciona como um guia prático para combinações. Cores opostas no círculo são chamadas de complementares e geram o contraste mais intenso: o azul opõe-se ao laranja, e o vermelho ao verde. Esse tipo de composição é marcante, desde que a quantidade de cada cor seja controlada.

Para quem busca tranquilidade, a solução está nas cores vizinhas. As transições entre tons adjacentes são percebidas pelo cérebro como naturais, sendo ideais para quartos e áreas de descanso. Uma técnica segura para quem não tem experiência é escolher duas cores vizinhas e adicionar uma terceira, oposta a elas, para criar um ponto de interesse.

"O olhar descansa em tons parentes, mas precisa de acentos para que o espaço não pareça plano. O círculo cromático ajuda a encontrar o equilíbrio entre calma e energia", explica a arquiteta Anastasia Kuznetsova.

A Regra de Proporção 60–30–10

Para evitar que o ambiente fique visualmente confuso, utiliza-se a fórmula de distribuição 60–30–10:

60% (Base): Cor predominante, aplicada em paredes, piso e teto. Geralmente são tons neutros como branco, bege ou cinza.

Cor predominante, aplicada em paredes, piso e teto. Geralmente são tons neutros como branco, bege ou cinza. 30% (Secundária): Aplicada em móveis, cortinas e tapetes grandes.

Aplicada em móveis, cortinas e tapetes grandes. 10% (Acento): Reservada para pequenos objetos de decoração, almofadas e quadros.

Adicionar a quarta ou quinta cor ativa fragmenta o interior, impedindo que o olhar foque em um ponto central e gerando sensação de desordem. Se a base é clara e os móveis são saturados, o acento deve ser o elemento mais vibrante para finalizar a composição.

Temperatura e Percepção de Tamanho

A temperatura da cor altera a sensação de dimensão do cômodo. Tons quentes — como vermelho, amarelo e ocre — aproximam as superfícies do observador, tornando salas amplas mais aconchegantes, mas podendo "encolher" banheiros ou corredores estreitos.

Já as cores frias — azul, menta e lavanda — criam a ilusão de distanciamento. Em apartamentos pequenos ou com pé-direito baixo, essa gama é a mais indicada, pois as paredes parecem menos tangíveis, trazendo mais "ar" ao ambiente.

"Em cômodos pequenos, o subtom frio trabalha para expandir as fronteiras. Já para tornar um ambiente mais íntimo, tons quentes e escuros funcionam melhor do que qualquer divisória", pontua a designer de interiores Darya Lebedeva.

Combatendo o Ruído Visual

Um erro comum é combinar várias cores com a mesma intensidade de saturação. Quando azul, laranja e amarelo possuem a mesma força, eles competem pela atenção, o que cansa a vista rapidamente. A solução é manter apenas o acento (os 10%) saturado, enquanto a base e a cor secundária permanecem suaves.

A harmonia visual exige hierarquia: um elemento principal e os demais subordinados. Sem isso, o espaço se transforma em caos, como alerta a decoradora Polina Saveleyeva.

Dúvidas Comuns sobre Cores

Não entendo nada de cores. Por onde começo?

Escolha um tom neutro (branco ou cinza) e adicione apenas uma cor de sua preferência. É o caminho mais seguro para não sobrecarregar o espaço.

Tenho medo de cores vibrantes e prefiro bege e branco. O que fazer?

Invista em texturas. Misturar pintura lisa, linho rústico e madeira natural cria profundidade mesmo em ambientes monocromáticos.

Posso misturar cores quentes e frias?

Sim. Um exemplo clássico é combinar o piso de madeira quente com paredes em cinza-azulado. O segredo é fazer com que um dos polos predomine claramente.

Como saber se exagerei nas cores?

Se ao entrar no cômodo seu olhar saltar erraticamente entre os objetos e você sentir inquietação, o equilíbrio foi rompido. O ideal é que a visão deslize suavemente da base para os acentos.