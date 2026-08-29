Tijolo flexível: a alternativa leve para renovar fachadas sem obras pesadas

O tijolo flexível surge como alternativa para renovar a estética de casas de campo sem a necessidade de processos pesados de alvenaria, típicos do uso de pedras naturais ou klinker. A principal vantagem do material é o baixo peso, o que dispensa o reforço da fundação e permite a adaptação a formas arquitetônicas complexas.

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Características técnicas

O sistema consiste em módulos finos que mimetizam a textura da alvenaria clássica. Por serem elásticos, esses elementos contornam cantos e superfícies curvas sem risco de rachaduras. O corte das placas é simples, exigindo apenas um estilete, sem a necessidade de ferramentas de construção especializadas.

Segundo o engenheiro civil Alexei Tikhonov, o peso reduzido diminui a carga sobre as estruturas de sustentação da casa. No entanto, ele alerta que é fundamental conferir os certificados de resistência ao gelo e permeabilidade ao vapor, já que a fachada fica exposta a variações climáticas constantes.

Preparação da base e instalação

A aderência do material depende da qualidade da parede. A base deve estar seca e livre de poeira, tintas antigas ou fragmentos de reboco soltos. Em fachadas com isolamento térmico, é proibido colar o tijolo diretamente no isolante; primeiro, deve-se criar uma camada base armada para garantir a rigidez do suporte.

A instalação segue a lógica de colagem de papéis de parede: o adesivo é aplicado com espátula dentada em áreas pequenas, que devem ser cobertas em um intervalo de 10 a 15 minutos. Esse tempo limite evita que a cola perca a capacidade de adesão.

Andrei Lakin, especialista em revestimentos, observa que falhas na aplicação do primer são a causa mais comum de descolamento. Se a superfície absorver a umidade excessivamente, a cola seca antes de fixar firmemente. A recomendação é utilizar compostos específicos para o tipo de fachada em questão.

Aplicações e zonas funcionais

O material é indicado para destacar elementos arquitetônicos, como molduras de janelas, vãos de portas, basamentos e terraços. A flexibilidade facilita a execução de arcos, evitando o desperdício de material e cortes irregulares comuns em placas rígidas.

Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, ressalta que a umidade das paredes é um fator crítico, especialmente na primavera. Se a base não estiver totalmente seca, a umidade tenta escapar através da camada de cola, o que provoca bolhas no revestimento. O ideal é realizar o serviço sob temperaturas estáveis acima de zero.

Questões comuns sobre o revestimento

É possível aplicar em madeira?

Sim, desde que seja utilizada uma camada intermediária de compensado resistente à água ou OSB, seguida de uma base de armação.

É necessário rejuntar as juntas?

Depende do sistema escolhido. Algumas linhas já preveem a formação das juntas durante a montagem, mas é essencial consultar o manual do fabricante.

Como realizar a manutenção?

A limpeza é feita com água sob baixa pressão, evitando o uso de produtos químicos agressivos.

Qual a vida útil?

Se a tecnologia de montagem for respeitada e forem utilizadas colas de qualidade, o revestimento mantém suas propriedades por décadas.