Como organizar a casa em 30 minutos com um algoritmo lógico

Manter a casa em ordem não exige horas de trabalho se o processo seguir um algoritmo lógico. A estratégia consiste em dividir a residência em zonas e priorizar as superfícies de maior visibilidade visual.
A primeira etapa é a remoção do caos visual, que deve levar entre 5 e 7 minutos. Para isso, utilizam-se três recipientes distintos:
Após a triagem inicial, a limpeza segue a ordem de superfícies e zonas de uso intenso:
O objetivo deste método é a organização visual rápida, não a higienização profunda. Tentar limpar cantos de difícil acesso ou realizar faxinas minuciosas durante este processo é um erro que compromete o tempo total. O resultado esperado é um ambiente com aparência ordenada e superfícies limpas ao campo de visão.
Para evitar distrações e manter a agilidade, recomenda-se o uso de um cronômetro para limitar o tempo de cada etapa.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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