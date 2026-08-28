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Como organizar a casa em 30 minutos com um algoritmo lógico

Casa & Imóveis

Limpeza rápida: como organizar a casa em 30 minutos

Manter a casa em ordem não exige horas de trabalho se o processo seguir um algoritmo lógico. A estratégia consiste em dividir a residência em zonas e priorizar as superfícies de maior visibilidade visual.

Уход за ковром
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Уход за ковром

O método dos três recipientes

A primeira etapa é a remoção do caos visual, que deve levar entre 5 e 7 minutos. Para isso, utilizam-se três recipientes distintos:

  • Recipiente 1: Exclusivamente para lixo.
  • Recipiente 2: Objetos que pertencem a outros cômodos.
  • Recipiente 3: Itens que devem retornar às suas prateleiras originais.

Fluxo de execução segura

Após a triagem inicial, a limpeza segue a ordem de superfícies e zonas de uso intenso:

  1. Superfícies gerais: Retornar objetos aos seus lugares e remover a poeira com pano de microfibra. No hall de entrada, organizar sapatos e roupas externas.
  2. Banheiro: Limpar o espelho, a pia e as louças sanitárias.
  3. Cozinha: Organizar a bancada e lavar a louça acumulada.
  4. Pisos: Finalizar com a varrição ou aspiração, seguida de limpeza úmida.

Limitações e critérios de resultado

O objetivo deste método é a organização visual rápida, não a higienização profunda. Tentar limpar cantos de difícil acesso ou realizar faxinas minuciosas durante este processo é um erro que compromete o tempo total. O resultado esperado é um ambiente com aparência ordenada e superfícies limpas ao campo de visão.

Para evitar distrações e manter a agilidade, recomenda-se o uso de um cronômetro para limitar o tempo de cada etapa.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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