Óleo de hortelã-pimenta afasta insetos através de barreiras aromáticas

Insetos noturnos utilizam rotas previsíveis para circular pela casa: preferem as bordas junto aos rodapés, vãos atrás de eletrodomésticos e áreas próximas a tubulações de água. Para bloquear esses acessos, o óleo essencial de hortelã-pimenta atua como um repelente natural, afastando a praga através do odor intenso.
O óleo essencial é um concentrado potente que pode manchar superfícies pintadas ou envernizadas. Por isso, a aplicação direta no material é contraindicada. A forma segura de utilizar o produto é embeber pequenos fragmentos de discos de algodão ou panos descartáveis.
A eficácia do método depende da volatilidade dos compostos essenciais. O repelente funciona apenas enquanto o aroma é perceptível; assim que o cheiro desaparece, a barreira deixa de existir. A renovação dos pontos aromáticos deve ocorrer a cada 2 ou 3 dias.
Importante: Este método serve apenas como barreira contra insetos que tentam entrar no ambiente. Ele não elimina colônias já estabelecidas dentro de paredes ou forros.
Repelentes são ineficazes se houver disponibilidade de alimento e água. Resíduos de gordura em fachadas de armários ou migalhas em gavetas mantêm o ambiente atraente para as pragas, anulando o efeito do aroma.
|Medida Preventiva
|Objetivo Técnico
|Secagem da pia
|Eliminar a fonte de umidade vital para o inseto.
|Vedação de frestas
|Bloquear rotas de migração vindas de vizinhos via tubulações.
|Armazenamento hermético
|Isolar odores alimentares dos receptores dos insetos.
Embora não seja tóxico como inseticidas sintéticos, o óleo essencial concentrado é um forte alérgeno. Seus vapores podem irritar as mucosas e as vias respiratórias de pessoas com asma ou hipersensibilidade.
Se os insetos forem avistados durante o dia, isso indica superpopulação da colônia. Nesses casos, métodos aromáticos são insuficientes, sendo necessária a desinsetização profissional com produtos de ação prolongada.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A escolha do corte e da cintura do denim pode alterar drasticamente a percepção da altura, especialmente com as novas tendências para o outono de 2026.