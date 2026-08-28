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O truque do bicarbonato para tirar a umidade do armário

Casa & Imóveis

Cheiro de mofo no guarda-roupa é quase sempre sinal de umidade acumulada e de roupa guardada sem estar bem seca. Quando o ar não circula, a condensação se instala nas paredes internas, nas prateleiras e nos cantos, e o odor aparece mesmo antes de qualquer mancha visível.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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O ponto central não é disfarçar o cheiro, mas resolver a origem da umidade dentro do móvel. A primeira providência é esvaziar o guarda-roupa e revisar o que vai voltar para dentro. Peças guardadas ainda úmidas, sapatos com resíduo de chuva e toalhas mal secas funcionam como combustível para o cheiro de guardado. Tudo precisa estar completamente seco antes de retornar às prateleiras. Aproveite para limpar poeira e resíduos das superfícies e deixar o interior ventilando com a porta aberta até que a madeira esteja seca ao toque. Em seguida, vale observar a parede onde o móvel está encostado. Guarda-roupas colados em paredes frias costumam condensar por trás, e essa umidade migra para o interior.

O especialista em operação de imóveis Ilya Kondratyev lembra que, ao primeiro sinal de cheiro de mofo, é importante verificar a parede atrás do móvel em busca de mofo ou sinais de infiltração. Se a peça estiver rente à parede, a ventilação fica comprometida e a umidade se acumula mesmo em roupas secas. O recomendado é garantir um pequeno vão técnico entre a traseira do móvel e a parede, e nunca reaproximar o guarda-roupa antes de o ponto da parede estar seco e ventilado. Com o móvel limpo e seco, entra a etapa de controle de umidade.

O bicarbonato de sódio em pote aberto é um absorvente caseiro bastante usado: colocado nas prateleiras, ajuda a retirar o excesso de umidade do ar e a atenuar odores orgânicos. O arroz seco cumpre função parecida, já que também absorve a umidade ambiente. Para distribuir melhor o bicarbonato e evitar que se espalhe pelas roupas, uma saída simples é colocá-lo em saquinhos de tecido, que podem ser dispostos entre as pilhas de roupa.

O especialista em limpeza profissional Mikhail Dyakonov observa que esses recursos caseiros são auxiliares, não solução definitiva, e que manter fachadas e ferragens livres de poeira e daquela película pegajosa que acumula cheiro é parte do cuidado de manutenção do móvel. Depois de reduzir a umidade, dá para trabalhar o aroma do interior. Grãos de café e óleos essenciais funcionam como aromatizantes naturais, sempre lembrando que eles só refrescam o ambiente depois que a umidade foi controlada. Saquinhos de sachê caseiro também entram nessa etapa, com a ressalva de que precisam ser trocados com regularidade, porque saturam. A frequência de troca do bicarbonato, segundo a experiência relatada, fica em torno de um a dois meses, período após o qual o produto já perdeu parte da capacidade de absorver.

O arroz pode ser usado no lugar de produtos comprados para liquidar a umidade, com a mesma lógica de absorver o vapor presente no ar dentro do móvel. Se mesmo após arejar o guarda-roupa e revisar a parede o cheiro insistir, vale procurar manchas escondidas no fundo de gavetas, nas laterais e nas costuras internas, além de conferir se a parede atrás do móvel não continua úmida. As peças que mais costumam deflagrar o problema são justamente roupas guardadas ainda úmidas e calçados que voltam da rua com a sola molhada.

Por isso, a regra prática mais eficiente continua sendo só guardar o que está realmente seco, manter o móvel afastado o suficiente da parede para o ar circular e revisar a cada poucas semanas o estado das prateleiras.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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