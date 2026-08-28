Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais

Casa & Imóveis

Paredes em cores saturadas tendem a comprimir o ambiente e absorver luz, o que gera a sensação de teto mais baixo e cantos fechados. A restrição aparece sobretudo em quartos voltados para norte, onde a luz diurna é fria e escassa, e em metros quadrados reduzidos, nos quais cada contraste visual — portas, rodapés, molduras — fragmenta o campo de visão e encurta a percepção de profundidade.

Светильники в комнате
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Светильники в комнате

O princípio do cloud capping mantém a intensidade do tom nas paredes, portas, batentes e rodapés, formando um bloco cromático contínuo que apaga as divisórias secundárias. O teto recebe um branco suave com subtom compatível: quente se as paredes forem terracota, oliva ou rosa envelhecido; frio se a base for azul-acinzentada ou verde-azulado. A continuidade de subtom evita o corte brusco que o branco puro cria e faz a transição parede-teto "respirar" em vez de pesar.

Onde a técnica resolve e onde falha

Em ambientes nortes, o bloco quente compensa a temperatura de cor da luz natural e reduz a impressão de umidade sem recorrer a aquecimento suplementar. Em plantas pequenas, a eliminação de contrastes nas esquadrias e rodapés alonga o olhar e devolve centímetros visuais de pé-direito. O compromisso surge quando a arquitetura exige destaque para elementos estruturais — vigas, sancas, cornijas originais — ou quando a função pede delimitação clara de zonas (área de trabalho versus descanso). Nesses casos, o bloco único pode apagar referências necessárias à orientação espacial.

No uso diário, a parede colorida deixa de funcionar como "fundo pesado" e passa a atuar como envelope acolhedor; o teto claro devolve luminosidade ao plano de trabalho e à circulação noturna. A regra do subtom alinhado evita o efeito clínico do branco estéril, citado pela designer britânica e psicóloga de cor Tash Bradley como "o principal erro: o branco deve ser complementar, com subtom suave que o ligue à cor das paredes".

Aplicabilidade: funciona em quartos, home offices e salas de até 15 m² com pé-direito padrão (2,60–2,80 m) e iluminação natural lateral. Perde eficácia em pé-direito duplo, onde a massa de cor sobe demais, ou em ambientes com muitas portas de correr e armários embutidos que rompem o plano contínuo. Não substitui iluminação bem distribuída nem ventilação adequada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento
Mulher
Técnica japonesa substitui esfregamento de fios por limpeza por escorrimento
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Mulher
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Mulher
Manicure de outono 2026 resgata estética dos anos 90 com cores profundas
Mais populares
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais

A escolha dos sapatos pode definir se a aparência parece atual ou presa ao passado, especialmente quando certos detalhes de design distorcem a silhueta.

Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Geely desenvolve arquitetura de 1000 V para recarga em cinco minutos
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Hyundai usará tecnologia EREV no novo Santa Fe e em modelo Genesis
Lexus RX chega à Europa com nova tela de 14 polegadas e motorizações híbridas
Lexus RX chega à Europa com nova tela de 14 polegadas e motorizações híbridas
últimos materiais
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Cozinhas compactas ganham espaço com a tecnologia de indução oculta
Por que as férias não resolvem o esgotamento profissional profundo
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Estudo associa horários irregulares de alimentação a maior risco de óbito
Médicas explicam a relação entre ruídos articulares e osteoartrite
Estudo observacional indica relação entre xilitol e risco de infarto e AVC
Japão busca parceria com Arábia Saudita para contornar Estreito de Ormuz
Transporte de cargas e passageiros impulsionam resultados financeiros da RZD
O segredo da textura do bolo invisível francês de maçã
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.