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Cozinhas compactas ganham espaço com a tecnologia de indução oculta

Casa & Imóveis

O problema da fragmentação da bancada

Em cozinhas convencionais, a área de trabalho é dividida entre a zona de preparo e o fogão. A presença de placas de vidro ou queimadores cria uma barreira física e visual, reduzindo a superfície útil e gerando pontos de acúmulo de resíduos nas frestas entre o eletrodoméstico e a pedra. Em apartamentos compactos, essa fragmentação compromete a circulação e limita a área disponível para manipulação de alimentos.

Современная кухня с серым островом
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная кухня с серым островом

Indução invisível: a superfície única

A solução reside na instalação de bobinas de indução fixadas diretamente sob a bancada. O princípio é transformar a própria pedra em uma zona de aquecimento, eliminando a necessidade de um aparelho sobreposto. Para orientar o posicionamento das panelas, utilizam-se marcações discretas ou gravações a laser na superfície.

Essa configuração converte a área do fogão em uma bancada multifuncional. Quando desligada, a superfície pode ser utilizada para cortar vegetais, apoiar pratos ou como área de apoio para trabalho, recuperando espaço precioso de circulação e operação. A ausência de juntas e molduras simplifica a higienização, reduzindo a limpeza a um único movimento de pano sobre a face plana.

Parâmetro Indução Invisível
Material da Bancada Cerâmica ou porcelanato termorresistente
Manutenção Superfície contínua, sem frestas ou molduras
Uso do Espaço Área de trabalho total quando desligada

A tabela demonstra que a principal vantagem não é estética, mas a unificação da função de cocção com a área de preparo, eliminando a separação física do ambiente.

Limites de aplicação e riscos técnicos

O sistema não é universal. Materiais como madeira ou plásticos são incompatíveis devido ao risco de danos térmicos. A eficácia do aquecimento depende estritamente da espessura e da condutividade do material escolhido; uma pedra excessivamente espessa impede que o campo magnético atinja a panela, resultando em aquecimento instável ou insuficiente.

A instalação exige planejamento prévio rigoroso. É necessário prever furações precisas para as bobinas, fiação reforçada e, crucialmente, folgas de ventilação sob a bancada para evitar o superaquecimento da eletrônica. Além disso, o usuário deve possuir utensílios com fundo ferromagnético e perfeitamente plano para garantir o contato térmico.

"A substituição desse equipamento em caso de falha é mais complexa do que em modelos convencionais, pois a manutenção envolve a estrutura da própria bancada", alerta o engenheiro de custos Dmitry Orlov.

O custo final é superior ao de um fogão padrão, integrando a tecnologia de indução ao valor de materiais nobres e à mão de obra especializada para a montagem invisível.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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