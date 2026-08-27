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A ilusão da cola universal: reformas inteiras desmoronaram após escolhas técnicas precipitadas

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Por que a "universalidade" das colas de contato é um mito

Descolamento de acabamentos poucas semanas após a reforma costuma ser atribuído à má qualidade dos materiais, mas a causa real costuma ser a ignorância da especificidade de cada composição. As colas de contato — conhecidas como "pregos líquidos" — parecem universais, porém sua adesão depende diretamente da química da base e do tipo de superfície. A escolha correta determina não apenas a resistência da junta, mas a durabilidade de toda a peça em condições de umidade ou variações de temperatura.

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Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Diferenças de base: solvente contra acrílico

As colas de contato dividem-se em dois grandes grupos pelo tipo de solvente. Composições neoprênicas, à base de orgânicos, têm odor forte, mas "agarram" com firmeza extrema. Não temem geadas e servem para estruturas pesadas. Contudo, são agressivas: podem dissolver poliestireno expandido fino ou danificar a amálgama de espelhos. As aquosas (acrílicas) são ecológicas e sem cheiro, o que é crítico em ambientes habitados. Têm limitação: pelo menos uma das superfícies coladas deve ser porosa.

"Composições acrílicas temem ciclos de congelamento e degelo. Se usadas em varanda não aquecida, com o tempo a junta vira pó, perdendo elasticidade", explicou o engenheiro de controle de construção Roman Volkov.

Por isso, para obras externas ou montagem em varandas, profissionais escolhem bases orgânicas, apesar do desconforto durante a aplicação.

O segredo esquecido: considerar as cargas de peso

Um detalhe importante, muitas vezes ignorado, é a capacidade de carga. Na embalagem sempre consta o limite de resistência ao cisalhamento (kg/cm²). Para baguetes leves bastam 30–40 kg padrão, mas para painéis de pedra ou tampos maciços exige-se cola reforçada com índice a partir de 80 kg.

Tipo de base Característica principal
Orgânica (neopreno) Resistência a geada e água, alta resistência
Aquosa (acrílica) Sem odor, segurança, sensível à umidade

A tentativa de economizar escolhendo composição mais fraca para peças de grande porte é erro que leva a situações de risco. O material corretamente selecionado garante que o decor não desabe sob o próprio peso.

Erros na aplicação e preparação

Até a cola mais cara é inútil contra poeira e gordura. Superfícies lisas costumam exigir lixamento para criar microrrelevo, e paredes porosas de concreto — primer obrigatório. Essa etapa simples multiplica a área de contato.

"Erro típico de iniciante: prensar a peça com força e deixar assim. Para muitas composições orgânicas é necessário prensar, depois separar as superfícies por alguns minutos para que o solvente evapore parcialmente, e só então fixar definitivamente. Isso proporciona agarramento instantâneo", destacou o acabador Sergey Ryabov.

O regime térmico também importa. Se o ambiente estiver muito frio, o tempo de polimerização dobra, e a solicitação prematura da junta provoca sua destruição.

Respostas às perguntas mais frequentes

Pode colar espelho com cola de contato comum?
Não, composições comuns à base de solvente podem corroer a camada refletora. Procure marcação especial "para espelhos" em base neutra.

Quanto tempo leva para secar a junta?
Agarramento inicial ocorre em 10–30 minutos, mas a resistência total é atingida em 24–48 horas, dependendo da umidade do ar.

Como remover excesso de cola da face visível?
Pregos líquidos acrílicos limpam-se com pano úmido antes de secar. Composições orgânicas exigem solvente ou limpeza mecânica após a cura.

Servem para banheiro?
Somente se a embalagem indicar resistência à umidade. Variantes acrílicas sem aditivos especiais acabam amolecendo e perdendo força com o tempo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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