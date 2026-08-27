Técnica cruzada e fundo penetrante garantem acabamento uniforme em paredes

Trocar papel de parede por tinta reduz o tempo de renovação cosmética a um único dia de luz natural, eliminando o ajuste trabalhoso de faixas e a longa secagem de colas. A contrapartida é a exigência rigorosa de geometria das paredes: diferente dos revestimentos líquidos que mascaram microfissuras, a pintura expõe qualquer irregularidade do substrato.

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Preparação e técnica

A remoção completa do revestimento antigo e dos resíduos de cola é pré-condição; um espátula umedecido amolece a camada adesiva em dez minutos, seguido de limpeza com secador ou escova. Defeitos localizados são corrigidos com massa de acabamento e lixados com abrasivo P150. A aplicação de fundo penetrante uniformiza a absorção e evita manchas causadas pela secagem desigual da tinta. “A preparação da superfície não é apenas perda de tempo, mas etapa crítica que reduz o consumo de tinta e garante adesão uniforme ao reboco”, afirma o engenheiro de controle de construção Roman Volkov.

Para ambientes internos, composições aquosas são ideais por secagem rápida e ausência de odor forte. Acabamento fosco ou semifosco disfarça melhor defeitos ópticos que o brilhante. O rolo de pelo longo cobre as áreas principais, enquanto pincel estreito atinge cantos onde a mobília futura dificultará a limpeza. “O resultado de qualidade depende diretamente da finura e uniformidade da camada que você espalha — excesso de tinta no rolo garante escorrimentos”, alerta o pintor Sergey Ryabov. A técnica cruzada (primeira demão horizontal, segunda vertical) garante homogeneidade de cor; a sobreposição de faixas em dois a três centímetros elimina emendas visíveis.

Economizar em tintas baratas costuma resultar em opacidade precoce e desgaste nos cantos. A elasticidade das formulações modernas compensa pequenas retrações do substrato, tornando a escolha correta do produto a base de um reparo duradouro, segundo o engenheiro civil Alexey Tikhonov. A solução não se aplica sobre papel de parede antigo, nem dispensa atenção especial em bases de concreto aerado, propensas a trincas de retração.

Etapa Detalhe técnico Desmontagem Espátula úmida para remoção rápida da camada antiga Lixamento Abrasivo P150 para obter lisura Fundo Composição para equalizar a absorção Pintura Técnica cruzada para evitar listras

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.