Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes

Como recuperar o aspecto de carpetes e tapetes em áreas de alta circulação

Em corredores, entradas ou ao redor de camas e sofás, as fibras dos tapetes tendem a amassar sob o peso dos passos. Esse processo não apenas altera a estética, mas cria armadilhas para a poeira fina e pelos, que muitas vezes permanecem presos mesmo após o uso de aspiradores convencionais.

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A lógica do método: a vantagem da fibra de algodão

A eficácia desta técnica reside nas propriedades de sorção da toalha felpuda. Diferente das cerdas plásticas dos aspiradores, as alças de algodão úmidas agarram partículas minúsculas de sujeira e pelos, retendo-os na estrutura do tecido. Isso permite uma higienização profunda sem saturar a base do material com água.

Componente Especificação Água 2 litros a aproximadamente 40°C Agente de limpeza 1 colher de chá de sabão líquido ou detergente delicado Têxtil Toalha de algodão clara (para monitorar a sujeira)

Procedimento de higienização e renovação do brilho

Aspiração prévia: Aspire o tapete lentamente em duas direções perpendiculares. Pular esta etapa pode transformar a poeira seca em lama, que penetrará na base do tecido. Preparo da solução: Dissolva o sabão na água. Evite excessos de detergente para não criar uma película pegajosa que atraia nova sujeira rapidamente. Umidificação do tecido: Mergulhe a toalha e torça-a ao máximo. O tecido deve estar apenas úmido; não podem cair gotas ao ser pressionado. Aplicação: Dobre a toalha em várias camadas e pressione-a contra o tapete com as palmas das mãos. Utilize movimentos curtos e firmes no sentido do pelo, evitando movimentos circulares para não danificar as fibras. Finalização: Levante as fibras com uma escova macia. Isso melhora a ventilação da base e evita o odor de mofo comum em materiais mal secos.

Limitações e riscos

Materiais sensíveis: Seda natural, viscose e certas lãs artesanais podem desbotar ou deformar mesmo com a mínima umidade. É obrigatório testar a solução em uma área discreta. Em tapetes com base colada, o excesso de água pode causar a descolagem das camadas.

Segundo o especialista em limpeza profissional Mikhail Dyakonov, este método remove apenas sujeiras superficiais e devolve a cor. Para evitar o acúmulo de alérgenos no quarto, ele sugere evitar cabeceiras de cama felpudas. Além disso, Dyakonov alerta que o uso incorreto de vaporizadores pode "cozinhar" manchas de origem proteica, tornando-as permanentes.

Critérios de resultado

A aparência de "sujeira" em áreas de passagem costuma ser causada pela refração da luz em fibras amassadas. Quando o pelo está achatado, a luz reflete de forma diferente, criando manchas escuras. A elevação mecânica das fibras após a leve umidificação devolve a capacidade natural de reflexão do material.

A especialista em limpeza de estofados e tapetes Elena Rozhkova adverte: jamais utilize ferro de passar para acelerar a secagem do tapete através de um tecido úmido. Fibras sintéticas, como polipropileno e poliéster, fundem-se a baixas temperaturas, o que pode criar uma crosta rígida irreversível.

Observações adicionais:

O método não remove manchas antigas; estas exigem extratores e removedores específicos.

O tempo de secagem varia entre 20 e 40 minutos, desde que haja ventilação adequada.

Para odores de animais que penetraram na base, é necessária a intervenção profissional com ozônio ou compostos enzimáticos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.