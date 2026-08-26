Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes

Em corredores, entradas ou ao redor de camas e sofás, as fibras dos tapetes tendem a amassar sob o peso dos passos. Esse processo não apenas altera a estética, mas cria armadilhas para a poeira fina e pelos, que muitas vezes permanecem presos mesmo após o uso de aspiradores convencionais.
A eficácia desta técnica reside nas propriedades de sorção da toalha felpuda. Diferente das cerdas plásticas dos aspiradores, as alças de algodão úmidas agarram partículas minúsculas de sujeira e pelos, retendo-os na estrutura do tecido. Isso permite uma higienização profunda sem saturar a base do material com água.
|Componente
|Especificação
|Água
|2 litros a aproximadamente 40°C
|Agente de limpeza
|1 colher de chá de sabão líquido ou detergente delicado
|Têxtil
|Toalha de algodão clara (para monitorar a sujeira)
Materiais sensíveis: Seda natural, viscose e certas lãs artesanais podem desbotar ou deformar mesmo com a mínima umidade. É obrigatório testar a solução em uma área discreta. Em tapetes com base colada, o excesso de água pode causar a descolagem das camadas.
Segundo o especialista em limpeza profissional Mikhail Dyakonov, este método remove apenas sujeiras superficiais e devolve a cor. Para evitar o acúmulo de alérgenos no quarto, ele sugere evitar cabeceiras de cama felpudas. Além disso, Dyakonov alerta que o uso incorreto de vaporizadores pode "cozinhar" manchas de origem proteica, tornando-as permanentes.
A aparência de "sujeira" em áreas de passagem costuma ser causada pela refração da luz em fibras amassadas. Quando o pelo está achatado, a luz reflete de forma diferente, criando manchas escuras. A elevação mecânica das fibras após a leve umidificação devolve a capacidade natural de reflexão do material.
A especialista em limpeza de estofados e tapetes Elena Rozhkova adverte: jamais utilize ferro de passar para acelerar a secagem do tapete através de um tecido úmido. Fibras sintéticas, como polipropileno e poliéster, fundem-se a baixas temperaturas, o que pode criar uma crosta rígida irreversível.
Observações adicionais:
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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