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Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente

Imóveis

O impacto do ruído visual na função do espaço

A decoração de um ambiente não é apenas um detalhe estético, mas uma ferramenta de gestão do espaço e da rotina. O acúmulo de objetos sem função clara ou em mau estado de conservação gera o chamado "ruído visual", que compromete a ergonomia e a percepção de organização, transformando a residência em um local de estresse em vez de descanso.

мебель красного цвета
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
мебель красного цвета

O problema central reside na saturação de superfícies com pequenos acessórios e itens quebrados. Cada objeto desnecessário "rouba" a atenção e aumenta o tempo gasto em manutenção e limpeza. Para mitigar isso, o princípio da organização deve priorizar a qualidade sobre a quantidade, concentrando o armazenamento em sistemas fechados e mantendo à vista apenas elementos que cumpram uma função clara de equilíbrio ou bem-estar.

Elemento de Decoração Efeito no Espaço
Objetos em pares/simetria Ordenam a percepção visual e criam equilíbrio
Materiais naturais (pedra/madeira) Trazem profundidade tátil e durabilidade visual
Itens quebrados ou rachados Geram sensação de estagnação e desleixo

A escolha de materiais também influencia a durabilidade do ambiente. Texturas como linho, algodão e madeira, além de cerâmicas, envelhecem melhor que o plástico e contribuem para um microclima mais saudável. Segundo o engenheiro civil Aleksey Tikhonov, soluções texturizadas integradas a uma paleta de cores coerente elevam a percepção de valor do imóvel sem a necessidade de investimentos excessivos.

O uso estratégico de espelhos e plantas

Espelhos são ferramentas para ampliar a luminosidade e a sensação de volume, mas sua eficácia depende do ângulo de reflexão. Quando posicionados para refletir a vista externa ou composições organizadas, eles abrem o espaço. No entanto, se refletirem áreas de descarte, cabideiros abertos ou a porta de entrada, eles duplicam o ruído visual e aumentam a pressão psicológica sobre o morador.

Já a vegetação, especificamente plantas de folhas arredondadas como fícus e zamioculcas, serve para suavizar as linhas rígidas do mobiliário. A arquiteta Anastasia Kuznetsova ressalta que a função da planta como elemento de conforto desaparece se houver negligência; folhas secas e poeira transmitem a percepção de abandono do imóvel.

Esta abordagem deixa de funcionar em espaços onde a manutenção é inexistente. De acordo com a especialista em organização Marina Kiseleva, a tentativa de decorar um ambiente sem antes eliminar o excesso de lembranças e objetos quebrados é ineficaz, pois o caos material anula qualquer tentativa de ergonomia ou harmonia visual.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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