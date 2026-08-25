Melhores tipos de piso para quem tem animais de estimação

O conflito entre durabilidade e conforto acústico

A convivência com animais de estimação impõe uma carga severa ao piso: garras, areia e umidade atuam como agentes abrasivos que degradam rapidamente materiais frágeis. O desafio central não é apenas a resistência superficial, mas o equilíbrio entre a durabilidade do material, a segurança das articulações do animal e o conforto acústico para os moradores.

Photo: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Собака играет с тапком

Para quem possui cães de grande porte, o ruído constante das unhas no chão é um problema crítico. Nesse cenário, o vinil LVT (colado) surge como a solução para reduzir a poluição sonora, pois sua elasticidade absorve o impacto, tornando os passos mais silenciosos do que em laminados rígidos. Além disso, a total inertia à água facilita a higienização frequente sem risco de estufamento nas juntas.

Zonas de alta carga e a armadilha do polimento

Em áreas críticas, como corredores de entrada e locais de alimentação, onde a concentração de detritos e líquidos é maior, a recomendação recai sobre materiais de alta dureza, como o vinil SPC ou o porcelanato. Enquanto o primeiro oferece estabilidade geométrica e resistência à água, o segundo é praticamente imune a riscos.

Material Vantagem para Pets Limitações Porcelanato Máxima dureza; não risca. Frio; escorregadio se for polido. Vinil SPC 100% resistente à umidade. Som mais agudo; exige manta. Linóleo Comercial Ausência de juntas; maciez. Marcas de móveis pesados.

A análise da tabela mostra que a escolha deve variar conforme a função do cômodo. Um ponto crucial é a tração: superfícies polidas são contraindicadas, pois causam deslizamentos que podem lesionar as articulações de filhotes ou cães idosos. O ideal é a rugosidade moderada (coeficiente R10), que garante a aderência necessária das patas.

Por outro lado, madeiras naturais e cortiça devem ser evitadas em áreas úmidas. Mesmo tábuas escovadas acumulam umidade nas fibras profundas com o tempo, resultando em manchas e odores persistentes.

"Do ponto de vista da exploração diária, o cenário mais prático é a combinação de revestimentos. Na 'zona suja' da entrada e perto das tigelas, o porcelanato é a melhor escolha, enquanto nos quartos a transição para o vinil moderno garante durabilidade sem perder o aconchego", explica a designer de interiores Darya Lebedeva

Para minimizar o impacto visual, a escolha cromática é determinante. Tons muito escuros e brilhantes evidenciam pelos claros, enquanto o branco revela qualquer marca de pata suja. A solução equilibrada reside em tons médios de carvalho, nuances cinza-bege ou texturas minerais heterogêneas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.