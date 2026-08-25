Melhores tipos de piso para quem tem animais de estimação

A convivência com animais de estimação impõe uma carga severa ao piso: garras, areia e umidade atuam como agentes abrasivos que degradam rapidamente materiais frágeis. O desafio central não é apenas a resistência superficial, mas o equilíbrio entre a durabilidade do material, a segurança das articulações do animal e o conforto acústico para os moradores.
Para quem possui cães de grande porte, o ruído constante das unhas no chão é um problema crítico. Nesse cenário, o vinil LVT (colado) surge como a solução para reduzir a poluição sonora, pois sua elasticidade absorve o impacto, tornando os passos mais silenciosos do que em laminados rígidos. Além disso, a total inertia à água facilita a higienização frequente sem risco de estufamento nas juntas.
Em áreas críticas, como corredores de entrada e locais de alimentação, onde a concentração de detritos e líquidos é maior, a recomendação recai sobre materiais de alta dureza, como o vinil SPC ou o porcelanato. Enquanto o primeiro oferece estabilidade geométrica e resistência à água, o segundo é praticamente imune a riscos.
|Material
|Vantagem para Pets
|Limitações
|Porcelanato
|Máxima dureza; não risca.
|Frio; escorregadio se for polido.
|Vinil SPC
|100% resistente à umidade.
|Som mais agudo; exige manta.
|Linóleo Comercial
|Ausência de juntas; maciez.
|Marcas de móveis pesados.
A análise da tabela mostra que a escolha deve variar conforme a função do cômodo. Um ponto crucial é a tração: superfícies polidas são contraindicadas, pois causam deslizamentos que podem lesionar as articulações de filhotes ou cães idosos. O ideal é a rugosidade moderada (coeficiente R10), que garante a aderência necessária das patas.
Por outro lado, madeiras naturais e cortiça devem ser evitadas em áreas úmidas. Mesmo tábuas escovadas acumulam umidade nas fibras profundas com o tempo, resultando em manchas e odores persistentes.
Para minimizar o impacto visual, a escolha cromática é determinante. Tons muito escuros e brilhantes evidenciam pelos claros, enquanto o branco revela qualquer marca de pata suja. A solução equilibrada reside em tons médios de carvalho, nuances cinza-bege ou texturas minerais heterogêneas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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