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Preços de aluguel de apartamentos de um quarto caem em metrópoles russas

Imóveis

Aluguéis de apartamentos de um quarto caem em grandes cidades russas

O preço médio do aluguel de apartamentos de um quarto nas metrópoles da Rússia recuou, atingindo a marca de 28.200 rublos mensais em agosto.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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De acordo com dados do jornal Vedomosti, as taxas para esse segmento em cidades com mais de um milhão de habitantes registraram queda de 3% em comparação a agosto do ano anterior. Em 19 regiões estratégicas, incluindo as regiões de Moscou, São Petersburgo e a cidade de Tyumen, a redução foi de 2%.

Ao analisar o segmento de studios e apartamentos de um quarto em 2026, a queda geral em relação ao período anterior foi de 5,7%, com o valor médio descendo para 38.000 rublos.

O mercado também apresenta uma desaceleração no crescimento sazonal. Entre 20 de maio e 20 de agosto, os preços subiram apenas 5%, enquanto nos ciclos de 2023 e 2024 a alta no período de verão oscilava entre 20% e 25%.

A dinâmica atual favorece os locatários. O aumento na oferta de imóveis forçou os proprietários, que anteriormente detinham maior poder de escolha, a competirem por clientes.

Cidade Custo Médio
Moscou ~ 90.000 rublos
Kemerovo ~ 20.000 rublos

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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