Preços de aluguel de apartamentos de um quarto caem em metrópoles russas

O preço médio do aluguel de apartamentos de um quarto nas metrópoles da Rússia recuou, atingindo a marca de 28.200 rublos mensais em agosto.
De acordo com dados do jornal Vedomosti, as taxas para esse segmento em cidades com mais de um milhão de habitantes registraram queda de 3% em comparação a agosto do ano anterior. Em 19 regiões estratégicas, incluindo as regiões de Moscou, São Petersburgo e a cidade de Tyumen, a redução foi de 2%.
Ao analisar o segmento de studios e apartamentos de um quarto em 2026, a queda geral em relação ao período anterior foi de 5,7%, com o valor médio descendo para 38.000 rublos.
O mercado também apresenta uma desaceleração no crescimento sazonal. Entre 20 de maio e 20 de agosto, os preços subiram apenas 5%, enquanto nos ciclos de 2023 e 2024 a alta no período de verão oscilava entre 20% e 25%.
A dinâmica atual favorece os locatários. O aumento na oferta de imóveis forçou os proprietários, que anteriormente detinham maior poder de escolha, a competirem por clientes.
|Cidade
|Custo Médio
|Moscou
|~ 90.000 rublos
|Kemerovo
|~ 20.000 rublos
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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