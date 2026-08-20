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Como a posição do varão e a cor do tecido mudam a percepção de amplitude

Imóveis

A escolha do revestimento de janelas em imóveis compactos impacta diretamente a percepção de amplitude. Elementos pesados, como cortinas com excesso de pregas ou tons escuros, absorvem a luz natural e reduzem visualmente a área útil do cômodo. O desafio central não é apenas a estética, mas a compatibilidade entre o tecido e a mecânica de abertura das esquadrias.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Verticalidade e a gestão da luz

Para evitar a fragmentação visual da parede, o princípio é a criação de linhas contínuas. A instalação do varão ou trilho o mais próximo possível do teto, com tecidos que descem até o piso, alonga a verticalidade do ambiente. O uso de fibras naturais, como o linho, ou tecidos mistos em cores claras (off-white, areia ou cinza claro), permite a passagem de luz suave sem sobrecarregar o espaço.

Em varandas e sacadas, o problema é evitar o efeito de "caixa escura". A solução reside na combinação de camadas: tecidos translúcidos para garantir a privacidade e persianas com função blackout, acionadas apenas nos horários de pico de incidência solar. Para áreas sujeitas a variações térmicas e umidade, como sacadas não climatizadas, materiais sintéticos com textura amadeirada ou alumínio são preferíveis à madeira natural, que tende a deformar.

Tipo de Revestimento Função Principal Limitação Técnica
Cortinas longas Elevação visual do teto Necessita de espaço lateral
Cortinas romanas Liberação do parapeito Risco de obstruir a abertura
Persianas de madeira Estética e tátil Sensíveis à umidade

A tabela demonstra que a escolha depende do equilíbrio entre o ganho visual e a viabilidade técnica do móvel ou tecido no espaço disponível.

Ergonomia e instalação

Um ponto crítico na aplicação de cortinas romanas é a profundidade do vão. Quando recolhida, a trama forma dobras que podem ocupar entre 20 e 30 cm de altura. Se instalada internamente ao vão da janela, essa estrutura pode bloquear a passagem da luz ou impedir a abertura total da folha do vidro. A alternativa mais funcional para espaços reduzidos são os modelos fixados diretamente no marco da janela.

Segundo a designer de interiores Darya Lebedeva, a escolha deve basear-se na ergonomia: é fundamental abrir totalmente as folhas da janela e medir a projeção das maçanetas antes da compra, garantindo que o trilho ou a caixa da cortina não bloqueiem o mecanismo de operação.

Para maximizar a fluidez, recomenda-se a coordenação cromática: tecidos no mesmo tom das paredes eliminam a fronteira visual entre a janela e a estrutura do quarto, criando a ilusão de continuidade. Outra técnica aplicável são as sancas ocultas no teto, que escondem os suportes e conferem a sensação de que as cortinas estão "flutuando", reduzindo o ruído visual na parte superior da parede.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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