O problema central na substituição de janelas residenciais continua sendo a disputa entre área de vidro e rigidez da esquadria. Perfis de PVC brancos tradicionais exigem reforço interno volumoso para não empenar, o que alarga as vistas e rouba luminosidade — sobretudo em vãos padrão de apartamentos urbanos.
A restrição física do plástico abriu espaço, em 2026, para o steklokomposit (composto de vidro) no mercado russo. O princípio é estrutural: a própria composição do material garante a rigidez necessária sem barras de aço no interior da câmara. Resultado imediato: perfis mais finos, maior vão de luz e manutenção da estabilidade dimensional em panos de grandes dimensões.
Além da geometria, o material traz ganhos térmicos e de acabamento. A condutividade reduzida diminui o risco de condensação nas esquadrias no inverno; a resistência a UV e corrosão viabiliza vãos panorâmicos expostos. Na face visível, a paleta inclui grafite fosco, chocolate, bege e imitações de madeira, com opção de bicolor — tom externo para a fachada e interno para o ambiente.
O compromesso econômico e logístico permanece. O composto custa mais que o PVC, a gama de ferragens compatíveis é menor e o número de instaladores habilitados ainda é restrito. No isolamento acústico, o perfil não decide: o desempenho depende do vidro duplo ou triplo (câmaras assimétricas, triplex de 40 dB) e, sobretudo, da vedação dos contornos de instalação — falhas nas juntas anulam qualquer especificação de laboratório.
|Parâmetro
|Composto de vidro
|PVC (plástico)
|Perfil
|Fino, rígido
|Largo, brilhante
|Armição interna
|Não necessária
|Obrigatória
|Vão de luz
|Amplo
|Reduzido
|Preço
|Mais alto
|Mais acessível
A aplicabilidade real concentra-se em projetos onde o ganho de luz e a esbeltez da esquadria justificam o custo adicional e a busca por mão de obra especializada — reformas de alto padrão, ampliações envidraçadas ou fachadas com exigência estrita de estanqueidade. Para substituição padrão em estoque de habitação social ou aluguel, o PVC mantém a vantagem de custo, disponibilidade imediata e rede de instaladores consolidada.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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