Mercado russo introduz janelas de composto de vidro como alternativa ao PVC

O problema central na substituição de janelas residenciais continua sendo a disputa entre área de vidro e rigidez da esquadria. Perfis de PVC brancos tradicionais exigem reforço interno volumoso para não empenar, o que alarga as vistas e rouba luminosidade — sobretudo em vãos padrão de apartamentos urbanos.

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A restrição física do plástico abriu espaço, em 2026, para o steklokomposit (composto de vidro) no mercado russo. O princípio é estrutural: a própria composição do material garante a rigidez necessária sem barras de aço no interior da câmara. Resultado imediato: perfis mais finos, maior vão de luz e manutenção da estabilidade dimensional em panos de grandes dimensões.

Além da geometria, o material traz ganhos térmicos e de acabamento. A condutividade reduzida diminui o risco de condensação nas esquadrias no inverno; a resistência a UV e corrosão viabiliza vãos panorâmicos expostos. Na face visível, a paleta inclui grafite fosco, chocolate, bege e imitações de madeira, com opção de bicolor — tom externo para a fachada e interno para o ambiente.

O compromesso econômico e logístico permanece. O composto custa mais que o PVC, a gama de ferragens compatíveis é menor e o número de instaladores habilitados ainda é restrito. No isolamento acústico, o perfil não decide: o desempenho depende do vidro duplo ou triplo (câmaras assimétricas, triplex de 40 dB) e, sobretudo, da vedação dos contornos de instalação — falhas nas juntas anulam qualquer especificação de laboratório.

Parâmetro Composto de vidro PVC (plástico) Perfil Fino, rígido Largo, brilhante Armição interna Não necessária Obrigatória Vão de luz Amplo Reduzido Preço Mais alto Mais acessível

A aplicabilidade real concentra-se em projetos onde o ganho de luz e a esbeltez da esquadria justificam o custo adicional e a busca por mão de obra especializada — reformas de alto padrão, ampliações envidraçadas ou fachadas com exigência estrita de estanqueidade. Para substituição padrão em estoque de habitação social ou aluguel, o PVC mantém a vantagem de custo, disponibilidade imediata e rede de instaladores consolidada.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.