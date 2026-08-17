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Soluções arquitetônicas substituem cortinas tradicionais para liberar espaço

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Janelas além do tecido: a transição para soluções arquitetônicas

A dependência de cortinas tradicionais que vão até o chão tem diminuído em favor de intervenções mais estruturais. O problema central reside no excesso de tecido, que muitas vezes sobrecarrega visualmente o ambiente e esconde a geometria da sala sem oferecer controle real sobre a luz ou a circulação.

Интерьер гостиной с видом на город
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Интерьер гостиной с видом на город

O princípio para resolver essa questão é tratar a abertura da janela não como um vão a ser coberto, mas como um elemento arquitetônico. Isso envolve a substituição de tecidos volumosos por materiais rígidos ou sistemas de ajuste preciso, que liberam o espaço do parapeito e integram a janela à estrutura das paredes.

Solução Principal Função Manutenção
Persianas internas (Shutters) Controle total de insolação e liberação do parapeito Média (acúmulo de poeira nas lâminas)
Vigas de madeira Criação de moldura gráfica e estrutural Baixa
Cortinas romanas Otimização de espaço em estúdios Alta (exige desmontagem para lavagem)

A tabela demonstra que a escolha entre rigidez e flexibilidade impacta diretamente a rotina de limpeza e o aproveitamento da área útil, especialmente em apartamentos compactos.

Limites técnicos e riscos de aplicação

A transição para modelos sem tecido traz compromissos térmicos. A ausência de camadas isolantes nas janelas pode acelerar o resfriamento do ambiente e, em condições de ventilação inadequada, favorecer a condensação de água nos batentes.

"O uso de elementos de madeira na zona da janela exige cálculo preciso da umidade. Na montagem de vigas ou acabamentos em madeira maciça, é fundamental deixar folgas tecnológicas; caso contrário, as variações sazonais de temperatura causarão deformações nas junções", alerta a arquiteta Anastasia Kuznetsova.

Além disso, soluções como persianas romanas e venezianas em cozinhas requerem tecidos com tratamento repelente a gordura, já que seus mecanismos internos são mais complexos de higienizar do que cortinas simples. Para quem opta por batentes escuros sem adornos, o resultado depende inteiramente da precisão da pintura, pois a luz lateral evidencia qualquer imperfeição no acabamento.

"Ao escolher cortinas romanas ou persianas para cozinhas e salas integradas, priorize materiais com impregnação contra sujeira. Diferente das cortinas comuns, que vão facilmente para a lavanderia, os mecanismos de elevação são difíceis de manter", resume a designer de interiores Darya Lebedeva.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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