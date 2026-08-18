Banheiros: a transição do brilho artificial para acabamentos foscos e naturais

O dilema da durabilidade nos revestimentos de banheiros

A escolha de revestimentos para banheiros enfrenta a contradição entre tendências passageiras e a longa vida útil da obra. O erro comum é priorizar a estética visual em detrimento das propriedades técnicas, resultando em superfícies que se tornam obsoletas ou impraticáveis em poucos anos. Para 2026, a solução reside na transição do brilho artificial para texturas naturais e acabamentos foscos.

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A restrição central de superfícies brilhantes é a visibilidade imediata de manchas de calcário e gotas de água. O princípio da solução é a adoção de porcelanatos acetinados ou foscos, que difundem a luz sem criar reflexos bruscos e mascaram resíduos cotidianos. Para otimizar a higiene, a aplicação de peças de grande formato reduz a quantidade de rejuntes, que são as principais zonas de acúmulo de bactérias e mofo.

Tipo de revestimento Característica prática Aplicação recomendada Porcelanato fosco Menor escorregamento e camuflagem de gotas Pisos e boxes Decorativos em relevo Foco visual; maior dificuldade de limpeza Nichos e paredes atrás do espelho Grandes formatos Monolitismo visual e redução de juntas Banheiros amplos

A introdução de texturas amadeiradas em porcelanato permite a estética do calor orgânico em áreas úmidas sem o risco de apodrecimento do material. Já a reintrodução do formato "metrô" (estilo subway tile) agora ocorre com layouts verticais ou em espinha de peixe, substituindo o branco estéril por tons terrosos como terracota, caramelo e oliva. Esse compromisso cromático exige um projeto de iluminação rigoroso para evitar que as cores pareçam opacas sob luz artificial.

"A longevidade do interior do banheiro depende do equilíbrio de texturas: a combinação de pedra lisa e madeira quente cria um conforto visual duradouro", afirma a designer de interiores Darya Lebedeva

Limites de aplicação e segurança

A ideia de priorizar a tendência deixa de funcionar quando ignora a norma técnica. Para pisos, é indispensável o uso de materiais com coeficiente de antiderrapante no mínimo R10, especialmente em casas com crianças ou idosos. Além disso, a baixa absorção do porcelanato não dispensa a impermeabilização da base; a água que penetra pelos rejuntes pode causar a proliferação de fungos na estrutura.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.