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Manutenção de ar condicionado previne proliferação de Legionella e fungos

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Ar condicionado: o risco biológico oculto no bloco interno

Um aparelho de ar condicionado desligado ou mal conservado deixa de ser apenas um item de conforto para se tornar um incubador de microrganismos. O bloco interno, caracterizado por escuridão e umidade constante, oferece o ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias, incluindo a Legionella.

Перестал выключать кондиционер, когда ухожу из дома: настроил на особый режим — в квартире свежо, а мотор не ревет
Photo: предоставлено Pravda.Ru Арсением Федосеевым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
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A acumulação de poeira, partículas de pele e pólen cria um meio nutritivo no evaporador de alumínio. Quando o escoamento do condensado é insuficiente, a bandeja de drenagem acumula água parada, favorecendo o crescimento de fungos como Aspergillus e Penicillium. Ao ligar o aparelho, os esporos são lançados diretamente nas vias respiratórias dos moradores, podendo causar tosse crônica e congestão nasal.

A presença de bactérias Legionella é ainda mais crítica, pois podem provocar pneumonia grave ao serem dispersas em forma de aerossol pelo ventilador. Segundo Pavel Sidorov, especialista em operação de edifícios, sinais como fluxo de ar reduzido ou um odor ácido indicam que o evaporador está coberto por uma camada mucosa bacteriana que prejudica a troca térmica e compromete a qualidade do ar.

Filtros de malha simples, comuns em modelos básicos, retêm apenas partículas grandes (100-300 mícrons), sendo incapazes de barrar esporos de mofo. Já os filtros de carvão possuem vida útil limitada, tornando-se acumuladores de toxinas entre 3 e 6 meses de uso, o que exige intervenção mecânica para a higienização real do sistema.

Rotina de manutenção básica segura

  • Desenergização: Desligue o aparelho da rede elétrica antes de qualquer manipulação.
  • Limpeza de filtros: Remova a tampa frontal, retire as telas e lave-as com água morna e detergente suave.
  • Cuidado com o radiador: Utilize escovas apenas em movimentos verticais para evitar a dobra das aletas de alumínio, o que prejudicaria a aerodinâmica e causaria superaquecimento.
  • Inspeção visual: Verifique se há água acumulada na bandeja; água parada indica obstrução no dreno, podendo causar infiltrações e mofo nas paredes.
Tipo de Sujeira Método de Remoção
Poeira nos filtros Lavagem com água a cada 2 semanas
Resíduos no evaporador Aerossol antibacteriano específico
Limo na bandeja Limpeza mecânica e antisséptico
Sujeira na turbina Desmontagem profissional

A limpeza profunda da turbina (ventilador tangencial) e do bloco externo deve ser feita exclusivamente por profissionais. O acúmulo de poeira oleosa na turbina causa vibrações e ruídos, enquanto a sujeira no radiador externo força o compressor, podendo levar à queima do componente por superaquecimento.

Ilya Kondratyev, especialista em manutenção residencial, alerta que tentativas caseiras de desobstruir o dreno podem romper conexões internas nas paredes, encarecendo a reforma. A indicação é chamar assistência técnica ao notar vazamentos de água ou ruídos anormais.

Dica de uso: Para evitar o odor de mofo após o desligamento, recomenda-se deixar o aparelho operar apenas no modo ventilação por 15 minutos antes de desligá-lo completamente, permitindo que a umidade do evaporador evapore.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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