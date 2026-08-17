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O detalhe na altura do azulejo que muda a percepção de amplitude do banheiro

Imóveis

O revestimento total de banheiros com cerâmica tem sido substituído por soluções combinadas para evitar o aspecto de "caixa técnica" e a sensação de confinamento. A restrição central reside no equilíbrio entre a proteção contra a água e a necessidade de tornar o ambiente mais acolhedor e visualmente amplo, reduzindo simultaneamente os custos de materiais e mão de obra.

Современная ванная комната
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Современная ванная комната

Princípios da zona úmida

A estratégia baseia-se na aplicação racional: a cerâmica ou o porcelanato são mantidos apenas onde há contato direto com a água — como ao redor do chuveiro, da torneira e da banheira. Nas demais áreas, utilizam-se revestimentos que permitem a troca de ar. Segundo a designer de interiores Darya Lebedeva, a combinação de cerâmica com pintura substitui o aspecto frio de um "saco de pedra" por texturas foscas que tornam o espaço mais habitável.

Na prática, a cerâmica é instalada em uma altura entre 120 e 150 cm do chão ou estendida até o teto apenas na área do box. O restante das paredes serve como fundo neutro, facilitando atualizações futuras sem a necessidade de demolições extensas. A condição essencial para que esse modelo funcione é a vedação rigorosa das junções entre os materiais, impedindo a infiltração de água sob a pintura.

Materiais e condições de durabilidade

Para as áreas sem cerâmica, indicam-se tintas à base de látex, acrílico ou silicone específicas para ambientes úmidos. Esses produtos criam uma película resistente ao vapor e permitem a limpeza úmida, com vida útil de até oito anos. No entanto, o especialista em ventilação Evgeniy Nazarov alerta que a durabilidade depende criticamente da circulação de ar; sem uma exaustão eficiente que opere durante e após o banho, qualquer pintura pode deteriorar devido à umidade.

Diferente do azulejo, que disfarça imperfeições, a tinta evidencia irregularidades. Por isso, a base deve ser perfeitamente nivelada, com aplicação de massa corrida e primer fungicida contra mofo antes da pintura final.

Parâmetro Revestimento Total Acabamento Combinado
Consumo de materiais Máximo (cola, rejunte) Redução de 40% a 60%
Execução Exige profissional especializado Pintura simplificada
Manutenção visual Apenas via demolição Repintura rápida

A redução da área revestida impacta diretamente o orçamento. De acordo com o engenheiro de custos Dmitriy Orlov, a cerâmica total pode consumir até um terço dos gastos de acabamento. Ao optar pelo modelo combinado, é possível realocar esses recursos para sanitários de maior qualidade ou sistemas de proteção contra vazamentos.

Limites de aplicação: A pintura não deve ser utilizada em locais de incidência direta de jatos d'água (recomenda-se manter a cerâmica por no mínimo 60 cm acima da borda da banheira) nem para mascarar mofos preexistentes, que exigem tratamento antifúngico prévio.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Petr Ermilin
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