Tontura severa ao ficar em pé pode ser derrame sem sinais clássicos, alerta neurologista

Para muitas pessoas, a sensação súbita de que o mundo gira ao redor não passa de um mal-estar passageiro. É aquela tontura que aparece ao levantar depressa da cama, após uma noite mal dormida ou no auge do estresse. O instinto é ignorar, tomar um chá, esperar passar. No entanto, há um detalhe clínico que separa a fadiga comum de um risco vital: a natureza do equilíbrio. Quando a incapacidade de ficar em pé ou de caminhar sem apoio se torna o sintoma dominante, a lógica muda completamente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Головокружение

Em casos de derrame cerebral, a imagem popular — o rosto torto e a fala arrastada — pode não existir. Isso acontece porque a lesão pode estar localizada em regiões específicas do cérebro, como o tronco encefálico ou o cerebelo, áreas que controlam a coordenação dos movimentos. Nesses cenários, os sinais clássicos podem estar ausentes, e o que se manifesta é uma perda aguda e severa do controle postural. Quem sofre deste tipo de evento pode sentir uma rotação intensa, ser incapaz de manter a posição ereta sem ajuda de terceiros ou precisar se agarrar a móveis para não cair.

Artem Bagautdinov, neurologista e especialista em reabilitação da clínica 'Três Irmãs', alertou em entrevista à 'Lenta.ru' que ignorar esses sinais é perigoso. Tentar 'caminhar para descontrair' ou assumir o volante nesse estado coloca a vida em risco imediato. A urgência aumenta se a instabilidade for acompanhada de outros fatores, como visão dupla, dor de cabeça súbita e intensa, formigamento em um lado do corpo ou alterações na visão. Nessas situações, o protocolo não é observar, é acionar o socorro médico de emergência imediatamente.

Atrás da tontura, as causas mais prováveis

Vale a perspectiva realista: a maioria das tonturas não é um derrame. As causas mais frequentes são, na verdade, benignas, embora ainda exijam atenção. O sistema vestibular, localizado no ouvido interno, é o principal responsável pela orientação do corpo no espaço; disfunções ali geram a sensação de 'carrossel'. Alterações metabólicas, como quedas bruscas de glicose ou pressão arterial, também provocam essa instabilidade. Por fim, o componente psicossomático — o estresse crônico e a tensão emocional prolongada — é um gatilho comum que muitas vezes passa despercebido no dia a dia.

O ponto de inflexão entre o cuidado rotineiro e a investigação séria reside na repetição. Se os episódios de perda de equilíbrio se tornam regulares, não é possível atribuí-los apenas à fadiga. A autodiagnóstico é uma armadilha perigosa. A orientação médica clara é que a recorrência exige uma avaliação profissional para descartar patologias ocultas. A decisão sobre quais exames realizar e como interpretar os resultados deve ser feita em conjunto com o médico assistente, considerando o histórico e a singularidade de cada caso clínico.