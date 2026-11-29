Inflamação no intestino e fígado: o que os dados mostram sobre o risco de cirrose

Quem convive com a inflamação crônica do intestino sabe que os sintomas raramente ficam restritos a um único ponto do corpo. A sensação de mal-estar, as alterações digestivas e o cansaço muitas vezes levam à pergunta: será que esse processo inflamatório está afetando outros órgãos? Uma dúvida comum em consultórios é se a saúde do fígado pode ser comprometida por doenças que, a princípio, parecem localizar-se apenas no trato intestinal.

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Um estudo conduzido pelo Centro Médico da Universidade do Sarre, na Alemanha, trouxe luz a essa relação. Ao analisar dados de quase 23,5 mil pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) e compará-las com um grupo de 117,5 mil pessoas sem essas patologias ao longo de 20 anos, os pesquisadores observaram que a inflamação intestinal pode, sim, estar ligada a um risco maior de desenvolver cirrose hepática.

O peso do diagnóstico: nem toda inflamação é igual

É fundamental separar a suspeita da conclusão. O estudo, publicado na revista Sage Open Chronic Diseases (SOCD), revelou que a incidência de cirrose foi maior no grupo com DII (1,68%) do que no grupo de controle (0,68%). No entanto, o detalhe crucial está no tipo de doença intestinal. O aumento do risco foi significativamente mais expressivo para quem convive com a colite ulcerosa, onde a probabilidade de comprometimento do fígado subiu 59%.

Por outro lado, para os pacientes com a Doença de Crohn — outro tipo comum de inflamação intestinal -, os dados não mostraram uma ligação estatisticamente relevante com a cirrose. Isso demonstra que a natureza da inflamação importa e que o risco não é uniforme para todos os pacientes com DII.

Quem deve ter atenção redobrada

A análise dos pesquisadores identificou que certas características tornam a vigilância ainda mais necessária. O risco de desenvolver cirrose em pacientes com DII foi 83% maior entre as mulheres e 56% maior em pessoas com mais de 50 anos. Curiosamente, para homens e pessoas abaixo dos 50 anos, o estudo não encontrou uma correlação estatística clara.

Para garantir a precisão desses números, a equipe científica isolou fatores que normalmente agridem o fígado, como o consumo de álcool, a obesidade, a idade, o sexo e a presença de diabetes, focando especificamente no impacto da inflamação intestinal.

Sinal de alerta, não de pânico

A descoberta de uma correlação estatística não significa que a cirrose seja um destino inevitável para quem tem colite ulcerosa. O que os dados sustentam é a necessidade de um olhar integrativo. Quando o corpo apresenta um processo inflamatório crônico, o acompanhamento médico não deve se limitar apenas ao órgão onde a doença começou.

A orientação prática que emerge do estudo é a importância do monitoramento regular da função hepática, especialmente para mulheres e pacientes acima dos 50 anos com DII. Identificar alterações precocemente permite que a equipe médica ajuste a terapia, buscando evitar que a inflamação evolua para a cicatrização irreversível dos tecidos do fígado. A adequação desses exames e a frequência do rastreamento devem ser discutidas individualmente com o médico assistente.