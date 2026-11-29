TSH elevado nos 50 e 60 anos: por que um exame fora do normal não é sinônimo de necessidade de remédio

Depois dos 50 anos, é comum encontrar resultados de exames que parecem "fora da normalidade”, mas nem sempre indicam uma doença que precise de medicamento. Um exemplo é o tireotrópico hormônio (TSH), que pode estar levemente elevado porque a tireoide, com a idade, tende a funcionar com menos intensidade. Nesse cenário, o corpo tenta "estimular” o órgão. No entanto, um desvio moderado no TSH, isoladamente, não é sinônimo de hipotireoidismo grave — e muito menos de necessidade automática de tratamento.

Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain Женщина трогает шею

Os dados mostram que o hipotireoidismo afeta cerca de 4,6% da população, sendo que mulheres apresentam 3 a 9 vezes mais chances de receber esse diagnóstico do que homens, em grande parte por conta da maior prevalência de tireoidite autoimune. Quando o T4 livre permanece dentro da faixa de referência e o TSH está apenas um pouco acima do limite, os médicos geralmente falam em hipotireoidismo subclínico. Nesses casos, a estratégia mais frequente é a observação, e não a prescrição imediata de levotiroxina.

Isso porque, para pessoas mais velhas, o risco de efeitos colaterais pode superar o benefício esperado. A endocrinologista Ekaterina Orlova, em entrevista ao Pravda. Ru, destaca que, após os 60-65 anos, problemas cardíacos como taquicardia e arritmia podem surgir com o uso indevido ou desnecessário de medicação hormonal, comprometendo a qualidade de vida.

Quando o tratamento faz sentido

A decisão sobre iniciar a terapia não é baseada em um único exame. Se o TSH ultrapassa 10 mUI/L e isso é confirmado por duas análises realizadas com intervalo de três meses, os especialistas avaliam a necessidade de medicação. Para pacientes com menos de 65 anos, um curso terapêutico experimental pode ser considerado em valores de TSH ligeiramente inferiores, desde que existam sintomas clínicos evidentes que afetem diretamente o dia a dia.

Um detalhe importante e frequentemente negligenciado é o consumo de iodo. No envelhecimento, o excesso de iodo pode ser tão perigoso quanto a sua falta. O uso indiscriminado de suplementos alimentares ou o consumo excessivo de algas marinhas podem, paradoxalmente, inibir a função da tireoide. Para quem já faz uso de L-tiroxina, a regra é clara: não ajustar doses nem interromper o tratamento por conta própria. Qualquer alteração no esquema deve ser feita exclusivamente sob a orientação do endocrinologista, após uma avaliação completa.