Yoga dinâmica supera musculação e caminhada na melhora do sono

Acordar com a sensação de que o corpo está cansado, mesmo após oito horas de cama, é uma queixa comum na vida moderna. Frequentemente, a primeira resposta é buscar uma pílula para forçar o sono, mas há uma alternativa que vem ganhando força na literatura científica: o movimento corporal. Pesquisadores do Harbin Sport University, na China, conduziram um estudo para entender qual tipo de exercício físico oferece o melhor suporte para quem luta contra a insônia ou a má qualidade do sono. A conclusão, publicada na revista Sleep and Biological Rhythms, aponta para uma prática específica que superou outras modalidades populares.

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A eficácia da dinâmica acima do relaxamento estático

O estudo analisou dados de 30 ensaios clínicos que envolveram mais de 2,5 mil voluntários adultos com queixas de sono. O objetivo era comparar o impacto de diferentes estímulos físicos: exercícios aeróbicos como corrida, treinos de força, caminhadas terapêuticas e práticas corporais como Pilates e Tai Chi. O resultado surpreendeu ao elevar a yoga de alta intensidade ao topo da lista de eficácia, superando até mesmo os treinos de musculação e a caminhada regular.

É crucial distinguir esta recomendação do estereótipo da yoga como uma meditação estática em que se deita no tapete. Os dados indicam que o benefício para o sono vem de práticas dinâmicas, com troca rápida de posturas (ásanas) e uma carga muscular perceptível. Essa atividade não exige horas de dedicação. A janela ótima identificada pelos pesquisadores é de cerca de 30 minutos, praticada duas vezes por semana, mantida com regularidade ao longo de oito a dez semanas. Para o mecanismo fisiológico, a chave parece ser a combinação entre o esforço físico e o controle da respiração. Essa sinergia favorece a ativação do sistema nervoso parassimpático, conhecido como o modo de "repouso e digestão", que ajuda a desacelerar o ritmo cardíaco e preparar o organismo para o descanso.

No ranking geral de atividades para melhorar o sono, a yoga de alta intensidade lidera, seguida pela caminhada, que se destaca por sua acessibilidade, e pelos treinos de força. Ainda assim, é necessário manter os pés no chão. Os autores do estudo alertam que, embora os resultados sejam promissores, são necessários testes adicionais para confirmar conclusões definitivas. A ciência não sugere que a yoga seja uma cura universal ou um substituto direto para medicamentos quando há apneia grave ou transtornos do sono complexos. O que está comprovado é que o movimento regular é um pilar importante da higiene do sono, mas a adequação de qualquer rotina de exercício a condições de saúde individuais, especialmente em casos de dor crônica ou limitações físicas, deve ser discutida com o médico assistente.