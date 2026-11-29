Fumar deixa marcas na memória das células de defesa que duram anos

A descoberta de cientistas do Instituto Pasteur sugere que o cigarro deixa marcas na imunidade que não se lavam como uma mancha de roupa. Mesmo anos após o abandono do hábito, as células continuam a se comportar como se o organismo ainda estivesse inspirando fumaça. Não se trata de uma fraqueza passageira, mas de uma reorganização profunda dos mecanismos biológicos que torna o indivíduo mais vulnerável a infecções e a doenças autoimunes.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Зажженная сигарета

A questão central é por que o corpo "esquece" que a pessoa parou de fumar. A resposta reside na base do código genético. Um estudo publicado na revista Nature demonstra que o tabagismo provoca alterações epigenéticas — marcas químicas na DNA. Essas marcas fixam mudanças na expressão de genes responsáveis pela imunidade adaptativa, o sistema que carrega a "memória" dos patógenos inimigos. Em termos práticos, o fumo reescreve as instruções que as células utilizam para combater infecções, e essa versão alterada tende a permanecer por um longo período.

A dimensão do impacto

Para compreender a intensidade desse efeito, os pesquisadores, sob a liderança de Violen Sen-Andre, analisaram dados de mil pessoas saudáveis, com idades entre 20 e 69 anos. No âmbito do projeto Milieu Intérieur, foram avaliados os impactos de 136 fatores diferentes na resposta imune, variando da dieta e status socioeconômico à genética e à idade. A coleta de sangue dos participantes foi exposta a patógenos comuns, como a bactéria Escherichia coli e o vírus da gripe, para medir a força da reação imunitária.

Os resultados surpreenderam pela magnitude. O tabagismo exerceu uma influência sobre a imunidade tão poderosa quanto a da idade ou do sexo biológico. Isso indica que o fumo não é apenas mais um fator do estilo de vida; é uma variável fundamental, comparável a constantes biológicas. Em segundo lugar na escala de impacto apareceu o índice de massa corporal (IMC), seguido, em terceiro, pela presença de infecções latentes por herpesvírus.

Consequências para a saúde

Os dados indicam que essa influência "fixada" pelo tabaco aumenta o risco de doenças inflamatórias crônicas. Os cientistas conseguiram associar as mudanças no perfil imunológico a condições como a artrite reumatoide e a lúpus. O mecanismo funciona da seguinte maneira: um sistema imunológico reorganizado pela ação da nicotina e dos tóxicos da fumaça perde a capacidade de distinguir ameaças externas dos próprios tecidos do corpo, além de se tornar menos eficaz na supressão de bactérias e vírus comuns.

É crucial destacar o estágio dessas descobertas. Trata-se de uma compreensão fundamental de como as alterações moleculares afetam a imunidade sistêmica humana. Embora a ligação entre as marcas epigenéticas causadas pelo fumo e a maior suscetibilidade a doenças tenha sido estabelecida em amostras de células, isso não significa que uma pessoa com essas marcas inevitavelmente desenvolverá a doença. A predisposição individual, o estado geral de saúde e outros fatores podem atenuar ou intensificar esse efeito.

Violen Sen-Andre, coautora da pesquisa, oferece um conselho direto: é necessário parar de fumar o mais rápido possível. Mesmo que algumas alterações epigenéticas possam ser irreversíveis ou evoluir muito lentamente, a cessação do tabagismo permanece como a única medida eficaz para interromper o dano ativo ao sistema imunológico. Para quem pensa em sua saúde, isso significa que o tempo é determinante: cada dia sem fumar é um dia em que o organismo não sofre novos impactos químicos que possam deixar rastros em suas defesas. É recomendável discutir os riscos específicos e as possibilidades de recuperação com o médico assistente, levando em conta as particularidades individuais da saúde.