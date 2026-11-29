Veias azuis ou varizes? Toque nas pernas antes de se preocupar com a estética

Olhar para as pernas e ver veias azuis, como se fosse uma teia desenhada na pele, é uma imagem familiar para muitas pessoas. Na maioria das vezes, essa "rede” é apenas uma marca estética, um detalhe que muitos ignoram ou até consideram parte da própria aparência. No entanto, a percepção muda quando a pergunta deixa de ser "como tirar isso da vista?” e passa a ser "isso pode estar me colocando em risco?”. A distinção entre uma variação normal e um problema de saúde não está apenas na cor ou no desenho, mas na estrutura e no que acontece dentro desses vasos.

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Veronika Golovina, cirurgiã cardiovascular e flebologista com doutorado em Ciências Médicas, ajuda a desenhar essa linha de fronteira. Ela explica que a chamada rede vascular reticular, aqueles padrões finos e ramificados, é extremamente comum, presente em quase 95% da população. Para a grande maioria, isso é um sinal de variação fisiológica, sem ameaça imediata à vida. A preocupação real começa a surgir quando a superfície da pele não mostra apenas linhas, mas formas mais volumosas.

Quando o toque importa mais que o olhar

O critério que a especialista destaca não é o que se vê na superfície lisa, mas o que se sente ao toque. Se as veias estão grandes, proeminentes, saltando sobre a superfície da pele e podem ser palpadas com facilidade pelos dedos, a abordagem muda. Não se trata de autodiagnóstico, mas de um sinal claro de que o fluxo sanguíneo pode estar sendo afetado. A principal consequência mecânica dessas dilatações mais pronunciadas é o desaceleramento do sangue. Em áreas onde a corrente fica estagnada, cria-se um ambiente propício para a formação de coágulos, os trombos.

É aqui que a questão da segurança entra em cena. Enquanto um trombo permanece confinado nas veias superficiais, a situação exige atenção e monitoramento, mas ainda é manejável. O perigo crítico, que a Dra. Golovina descreve como a maior ameaça associada ao varizes, ocorre quando há uma migração ou extensão desse coágulo para o sistema venoso profundo.

Se o trombo passa para as veias profundas, ele pode se desprender e, levado pela corrente sanguínea, viajar até os pulmões. O resultado é a embolia pulmonar, uma condição grave que, como alerta a especialista, frequentemente termina em óbito. Essa distinção entre o que está parado na superfície e o que pode se mover para o interior do sistema circulatório é o que separa um incômodo estético de uma emergência médica potencial.

A progressão não tem horário marcado

Vale lembrar que o varizes não é uma condição estática; ele evolui. Os médicos classificam essa progressão em estágios. O segundo estágio é marcado pela aparição de nós visíveis e proeminentes. No terceiro, entram em cena os inchaços regulares, aqueles edemas que muitas pessoas notam no fim do dia. O quarto estágio é mais sutil na aparência, mas grave na essência: a pele começa a mudar de qualidade, escurecendo e endurecendo. Se não houver intervenção, o cenário pode culminar no sexto estágio, caracterizado pela abertura de úlceras tróficas, feridas abertas que não cicatrizam com facilidade.

Um ponto crucial, ressaltado por Golovina, é a imprevisibilidade dessa trajetória. Para alguns pacientes, esses nós podem permanecer inofensivos por décadas, sem gerar complicações sérias. Para outros, a história pode ser muito mais acelerada: uma úlcera trófica pode se abrir apenas dois anos após o surgimento dos primeiros sintomas. Como é impossível prever qual cenário se concretizará para cada indivíduo, a recomendação médica é clara: não adiar a investigação. A adequação de qualquer passo, como a realização de um ultrassom ou o tratamento, deve ser conversada com o médico assistente, que poderá avaliar a situação específica de cada caso.