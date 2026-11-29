A noite que não dorme: 7 em 10 brasileiros com diabetes confessam que a incerteza da glicose roubou a paz

Para quem vive com diabetes, o dia não se divide em horas, mas em microdecisões: o que comer, quanto insulina aplicar, como interpretar a leitura do glicosímetro. É uma dança silenciosa com o corpo, onde a glicose sobe e desce sem aviso prévio, exigindo uma vigilância que raramente é interrompida. Essa rotina, embora essencial para a sobrevivência, carrega um peso invisível. Uma recente investigação realizada no Brasil revela que essa carga emocional é, de fato, esmagadora: 70% dos brasileiros diagnosticados com a doença acreditam que o diabetes impacta significativamente sua saúde mental. Entre os portadores de diabetes tipo 1, a proporção sobe para 77%.

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Os números, coletados pela consultoria Global Wellness Institute (GWI) a pedido da Roche Diagnóstica em setembro de 2025, apontam para uma fadiga que vai além do físico. A incerteza sobre o comportamento da glicose corrói a confiança. Cerca de dois terços dos pacientes (65%) relatam que a doença prejudica sua certeza de conseguir cumprir os compromissos do dia. Para 56%, a condição torna difícil passar um período integral fora de casa. E, quando o sol se põe, a ansiedade não dorme: 57% dos entrevistados afirmam que a diabetes compromete a qualidade do sono, índice que atinge 67% entre os pacientes com diabetes tipo 1. O medo de um episódio de hipoglicemia noturna mantém muitos em estado de alerta permanente, como se a noite fosse um terreno minado.

A exaustão da decisão constante

Marcio Krakauer, endocrinologista e coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Inovação da Sociedade Brasileira de Diabetes, descreve esse cenário com precisão clínica e humana. Para ele, o diabetes tipo 1 — uma doença crônica autoimune que atinge com maior frequência crianças entre 10 e 14 anos e adultos de qualquer idade — exige decisões terapêuticas complexas e ininterruptas.

"Essa necessidade de monitoramento constante gera uma exaustão mental profunda, uma fadiga de decisão que não dá trégua”, afirma o especialista. No Brasil, onde a incidência é estimada em 25,6 casos por 100 mil habitantes ao ano, esse desgaste é uma realidade para milhares de famílias. O tratamento, que depende do uso diário de insulina para regular os níveis de glicose e evitar complicações severas, transforma a gestão da saúde em um trabalho em tempo integral.

A promessa da previsão

Frente a essa incerteza, muitos olham para a tecnologia não como um luxo, mas como uma âncora. A pesquisa revela um interesse contundente pela inteligência artificial (IA) como ferramenta de estabilidade. Quase quatro em cada dez entrevistados (44%) apontam o acesso a tecnologias preditivas como a prioridade número um para melhorar a qualidade de vida.

O desejo é claro: antecipar, para não reagir. Entre os pacientes, 53% indicam que a previsão dos níveis futuros de glicose seria o recurso mais valioso em uma ferramenta com IA. Essa porcentada dispara para 68% entre os portadores de diabetes tipo 1. Para 56% dos entrevistados, ter acesso a essas informações ajudaria a se sentir mais no controle da própria rotina; para 48%, o objetivo é simples e profundo: ter menos surpresas com os picos e quedas de glicose.

No total, 79% dos brasileiros ouvidos afirmaram que utilizariam ferramentas capazes de prever alterações nos níveis de glicose antes que elas aconteçam. Essa expectativa reflete um anseio por retomar a agência sobre o próprio corpo, substituindo a vigilância reativa por uma gestão proativa.

É fundamental, contudo, distinguir o desejo da eficácia comprovada. Os dados apresentados investigam a percepção e as expectativas dos pacientes, não a validação clínica de que ferramentas de IA já consigam, por si só, evitar complicações ou garantir um controle superior da doença. A inteligência artificial pode se tornar uma aliada poderosa na redução da fadiga de decisão, mas ainda está em curso a verificação de seu real impacto clínico na vida diária de quem convive com o diabetes. O que os números deixam claro é que, para muitos, a tecnologia não é apenas sobre dados, mas sobre a possibilidade de, finalmente, respirar com mais tranquilidade.