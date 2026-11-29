15 minutos: o tempo que a curiosidade de uma criança leva para transformar uma pilha ou detergente em uma cicatriz irreversível

Na rotina doméstica, a cozinha e a lavanderia são lugares de movimento constante. Para uma criança pequena, no entanto, esses espaços de utilidade podem se transformar em armadilhas silenciosas. Garrafas coloridas, pilhas em formato de moeda e frascos de limpa-piso não são apenas objetos; são potenciais agentes de trauma que, em questão de minutos, podem comprometer gravemente a saúde de um filho. A combinação da curiosidade infantil, que leva tudo à boca, com a presença de substâncias corrosivas e objetos pequenos cria um cenário de risco que muitas famílias subestimam até que o acidente ocorra.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разбросанные батарейки

A urgência do tema é destacada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), que, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), lançou a campanha nacional Fora Cáusticos. O objetivo vai além da orientação pontual: busca-se conscientizar a sociedade sobre a prevenção de acidentes domésticos e pressionar por mudanças legislativas que tornem a comercialização de produtos perigosos mais segura para as famílias brasileiras.

A anatomia do perigo: minutos que definem o futuro

Para crianças com menos de cinco anos, o ato de colocar objetos na boca é um mecanismo natural de exploração do mundo. O problema é que, ao ingerir acidentalmente produtos como desentupidores, limpadores de forno ou concentrados com soda cáustica, o corpo reage de forma rápida e violenta. Segundo especialistas da SOBED, se o produto corrosivo permanece alojado no esôfago, as lesões podem começar a se formar em apenas 15 minutos.

As consequências são severas. As queimaduras podem afetar a boca, o esôfago e o estômago. Nos casos mais críticos, as cicatrizes levam ao estreitamento do esôfago, dificultando a passagem dos alimentos. O resultado é uma jornada longa e dolorosa para a criança, que pode necessitar de internação, acompanhamento prolongado e sessões repetidas de dilatação endoscópica para voltar a se alimentar com normalidade. Não se trata apenas de um susto; é uma ameaça real à qualidade de vida e à autonomia da criança.

Outro vilão insidioso é a pilha do tipo botão, comum em controles remotos, brinquedos eletrônicos e calculadoras. Diferentemente da ideia de que pequenas ingestões são inofensivas, essas pilhas, quando presas no esôfago, podem provocar queimaduras graves em poucos minutos devido à reação eletroquímica com os tecidos moles. É um risco oculto, presente em objetos que parecem inofensivos por serem pequenos e comuns no cotidiano familiar.

Prevenção: a barreira entre a casa e o hospital

A prevenção começa com a mudança de hábitos dentro de casa. Eduarda Tebet, médica endoscopista e coordenadora do Núcleo de Ações Sociais da SOBED, é clara ao afirmar que a segurança depende dos cuidados de pais e responsáveis. A recomendação central é simples, mas exige disciplina: produtos de limpeza e substâncias químicas devem estar em armários altos, fechados e, idealmente, trancados.

Manter os produtos nas embalagens originais, com rótulos e identificação clara, é fundamental. Cozinhas, banheiros e áreas de serviço, que costumam concentrar esses materiais, merecem atenção redobrada. Um erro comum e perigoso é transferir líquidos corrosivos para garrafas de bebidas, como as de refrigerante ou suco. Além de remover a identificação de perigo, os recipientes coloridos e familiares despertam a curiosidade das crianças, aumentando drasticamente o risco de ingestão acidental.

No que diz respeito às pilhas, os compartimentos dos aparelhos devem permanecer bem fechados, de preferência com proteção por parafusos. Pilhas usadas, moedas, ímãs e outras peças pequenas também precisam ficar fora do alcance infantil. A gestão do ambiente doméstico é a primeira linha de defesa contra o trauma digestivo.

O que fazer em caso de emergência

Em situações de suspeita de ingestão de produto corrosivo, pilha ou bateria, a ação imediata é procurar atendimento médico de emergência, mesmo que a criança não apresente sintomas aparentes. A demora pode ser fatal para a integridade dos órgãos digestivos.

Um erro perigoso que pode agravar as lesões é a tentativa de "neutralizar" a substância em casa. Nunca se deve provocar vômito, nem oferecer leite, água ou alimentos à criança. Essas medidas podem causar novas queimaduras ou diluir o produto, dificultando a identificação da substância e o tratamento adequado. A avaliação médica, que pode incluir endoscopia digestiva, é indispensável para determinar a extensão das lesões e o plano terapêutico.

Política pública: a responsabilidade vai além da família

A campanha Fora Cáusticos também dirige seu olhar para a esferas legislativa, reconhecendo que a segurança não deve ser responsabilidade exclusiva das famílias. Dois projetos de lei aguardam análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, visando criar um ambiente mais seguro para a comercialização de substâncias corrosivas.

O PL 9.593/2018 prevê restrições à venda de soda cáustica, estabelecendo limites para o tamanho das embalagens, regras de exposição nos estabelecimentos e advertências obrigatórias sobre os riscos. Já o PL 3.372/2019 propõe maior controle sobre a venda de ácidos, incluindo o registro de informações dos compradores. Essas propostas buscam limitar o acesso indiscriminado a produtos de alto risco, alinhando a legislação brasileira a padrões de segurança que protejam especialmente as populações mais vulneráveis.

"Estamos trabalhando para que essas propostas avancem e o Brasil tenha uma política mais segura para a comercialização de produtos cáusticos. É importante que a sociedade participe dessa discussão e ajude a prevenir esses acidentes", afirma Eduarda Tebet. A mudança de mentalidade é necessária: de ver o produto químico como um item de conveniência para vê-lo como uma substância de risco que exige respeito, controle e regulamentação robusta. A dignidade e a segurança das crianças brasileiras não podem ser deixadas à mercê de embalagens mal rotuladas ou da desinformação.