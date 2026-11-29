Respiração silenciosa em Portugal: o perigo invisível que escapa aos exames rotineiros da população

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) afeta cerca de 982 mil pessoas em Portugal, segundo dados recentes da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. O estudo, que atualiza informações desatualizadas há quase 20 anos, indica que a prevalência da doença no país é de 8,6% entre a população com mais de 20 anos. A DPOC, que deteriora progressivamente a função respiratória, é frequentemente silenciosa – nove em cada dez pacientes desconhecem que a têm – e irreversível. Fumadores são o grupo mais suscetível, embora fatores ambientais também possam contribuir para o seu desenvolvimento.

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O estudo envolveu mais de 3 mil pessoas e revelou que quase metade da população portuguesa nunca ouviu falar da doença, o que representa um problema de literacia em saúde.

A ausência de conhecimento sobre a DPOC, evidenciada pelo estudo, pode explicar o diagnóstico tardio da doença, dificultando o acesso a tratamentos que visam conter sua progressão. A necessidade de campanhas de sensibilização e diagnóstico precoce, defendida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, dependeria de recursos e de uma estratégia eficaz de comunicação para alcançar a população, especialmente a mais vulnerável, como fumadores e indivíduos expostos a poluentes ambientais. A efetividade dessas campanhas, por sua vez, condicionaria a redução da morbidade e mortalidade associadas à DPOC em Portugal.