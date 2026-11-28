Por que cortar o sal pode ser necessário para proteger os rins

Para pacientes com doença renal crônica, uma mudança simples na alimentação pode ser a chave para que os medicamentos existentes realmente protejam os rins. Um novo estudo da Universidade de Edimburgo, publicado na revista Kidney International, sugere que a restrição do consumo de sal pode ser necessária para que certas terapias alcancem seu pleno potencial de proteção renal. Não se trata de um novo remédio, mas de uma evidência de que a eficácia do tratamento já disponível depende, em parte, do que comemos.

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A doença renal crônica frequentemente vem acompanhada de proteinúria, o escape excessivo de proteínas pela urina, um sinal de que os filtros dos rins estão danificados e a condição está progredindo. A equipe de pesquisa investigou se o controle da ingestão de sódio poderia amplificar o efeito de um medicamento específico nesse cenário. O estudo foi conduzido com 12 adultos diagnosticados com a doença, em um formato cruzado onde cada participante serviu de controle para si mesmo.

O que foi testado e o que foi encontrado

Os pacientes passaram por dois períodos de 14 dias cada, alternando entre duas dietas distintas. No primeiro cenário, o consumo diário de sal era alto, em média 13,3 gramas. No segundo, o consumo era reduzido para 6,3 gramas por dia. Durante ambos os períodos, os participantes receberam o fármaco BQ123, um antagonista dos receptores de endotelina, ou um placebo, para avaliar o efeito da substância.

Os pesquisadores monitoraram a pressão arterial, a saúde dos vasos sanguíneos, a função renal e o nível de perda de proteína na urina. A análise revelou uma distinção crítica: o medicamento conseguiu reduzir a pressão arterial sistêmica e melhorar o estado geral dos vasos, independentemente da quantidade de sal consumida. No entanto, o efeito protetor específico sobre os rins — caracterizado pela redução da pressão dentro dos glomérulos, as estruturas que filtram o sangue, e pela diminuição da proteinúria — só se manifestou quando os pacientes seguiram a dieta com menor teor de sódio.

Isso indica que, para este tipo de intervenção, o controle do sal não é apenas uma recomendação de estilo de vida, mas um co-fator para a eficácia clínica renal. A evidência sustenta a promessa de que a combinação de terapia medicamentosa e dieta pode oferecer uma proteção mais robusta contra a progressão do dano renal do que a medicação isolada em contextos de alta ingestão de sal.

O que considerar antes de agir

É fundamental distinguir este achado de uma prescrição universal. O estudo envolveu um grupo pequeno e específico de pacientes e testou um mecanismo farmacológico particular (BQ123). Isso não significa que todos os pacientes com doença renal crônica devem mudar sua dieta de forma idêntica ou que qualquer medicação para pressão arterial responderá da mesma maneira à redução de sal.

A orientação prática derivada dessa pesquisa é o diálogo com o médico assistente. Conversar sobre o nível atual de ingestão de sódio e se ele pode estar interferindo na eficácia dos medicamentos em uso é um passo razoável. O médico, que conhece o quadro clínico completo e as limitações individuais, pode avaliar se a ajuste dietético é apropriado e seguro. A meta é clara: buscar a máxima proteção renal, mas sempre dentro do contexto do tratamento individualizado e supervisionado por um profissional de saúde.