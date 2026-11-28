Sistema de saúde português revela rachaduras: metade das metas cumpridas mas desigualdades territoriais persistem

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentou esta sexta-feira a primeira avaliação intercalar do Plano Nacional de Saúde 2030 (PNS 2030), um documento que funciona simultaneamente como um inventário de vitórias e um mapa das fragilidades do sistema de saúde português. Dos 37 objetivos definidos para 2030, 21 já foram atingidos, o que representa mais do que metade das metas. No entanto, os números revelam uma realidade mais complexa: onde há progresso, há também zonas escuras onde os indicadores se estagnaram ou pioraram, particularmente nas populações mais vulneráveis e nas assimetrias territoriais.

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O relatório, que cobre o período de 2023 a 2025, destaca uma recuperação consistente após os anos de instabilidade da pandemia. A mortalidade prematura (antes dos 75 anos) voltou a cair, e as doenças do aparelho circulatório, incluindo problemas cardiovasculares e cerebrovasculares, registam uma tendência globalmente decrescente. A área da oncologia apresenta resultados notáveis: seis dos indicadores gerais de tumores malignos já cumpriram as metas de 2030, e o cancro da mama feminina segue uma trajetória favorável.

Na saúde materna e infantil, os dados sugerem um funcionamento do sistema assistencial próximo da excelência técnica. A proporção de nascimentos assistidos por pessoal qualificado atingiu 99,9% em 2024, ultrapassando a meta de 99,5%. Portugal mantém o estatuto de eliminação do sarampo e não regista casos autóctones de tétano neonatal ou rubéola congénita. As taxas de mortalidade infantil e em crianças com menos de cinco anos situam-se abaixo da média da União Europeia, e a mortalidade materna aproxima-se dos valores da OCDE.

As sombras nos números: quem fica para trás

Apesar deste quadro aparentemente sólido, a avaliação identifica 16 objetivos incumpridos e vários "sinais de alerta" que exigem intervenção urgente. O ponto mais preocupante reside na mortalidade por cancro do pulmão, laringe, traqueia e brônquios nas mulheres, que apresenta uma tendência crescente, embora ainda abaixo do limite máximo fixado para 2030. Este dado contrasta com a melhoria geral em oncologia e levanta questões sobre fatores de risco específicos, deteção tardia ou diferenças na resposta terapêutica por género.

A tuberculose é outro dos desafios persistentes. A taxa de incidência continua acima da meta, e o ritmo de descida desacelerou. O problema não é generalizado, mas altamente concentrado: a DGS aponta para populações vulneráveis, nomeadamente pessoas em situação de sem-abrigo e migrantes, indicando que as falhas na prevenção e no acesso a cuidados se sobrepõem aos problemas clínicos. Similarmente, a incidência do VIH permanece superior ao objetivo de 2030, com uma elevada proporção de diagnósticos tardios. Estes casos concentrados em homens heterossexuais e em pessoas com 50 ou mais anos sugerem lacunas na educação para a saúde e na cultura de testagem regular nestes grupos específicos.

Um dos alertas mais críticos para a saúde pública relaciona-se com a sífilis congénita. O número absoluto de casos aumentou, atingindo os 14 em 2023. A DGS é direta ao apontar que esta trajetória contrária ao objetivo de eliminação sugere falhas estruturais na prevenção primária, no acesso a cuidados pré-natais e no rastreio e tratamento atempados. Para além do impacto clínico, este dado reflete dificuldades no acompanhamento contínuo de gestantes, muitas vezes em situações de vulnerabilidade social.

Desigualdades territoriais e ambientais

A dimensão ambiental e infraestrutural revela também desigualdades profundas. O acesso a água segura está quase cumprido (98,9% em 2023, face a uma meta de 99,0%), mas o saneamento básico apresenta uma lacuna significativa. Apenas 87% dos alojamentos no continente são servidos por sistemas públicos de drenagem de águas residuais, aquém do objetivo de 98%. Esta discrepância não é uniforme; existem acentuadas assimetrias regionais que apontam para um desequilíbrio na distribuição de investimentos públicos e na capacidade de resposta dos municípios.

A DGS conclui que a concretização do PNS 2030 depende de um compromisso transversal entre setores, instituições e territórios. A instituição salienta a necessidade de intervenções baseadas em evidências, focadas nos determinantes sociais da saúde e na redução das desigualdades. O relatório serve assim como um lembrete de que os indicadores nacionais agregados podem mascarar realidades locais dolorosas, onde a saúde não é apenas uma questão de acesso a hospitais de referência, mas de saneamento, prevenção e inclusão social.