A prateleira da farmácia esconde armadilhas químicas e fábricas 'fantasma': o detalhe que a Anvisa quer que você saiba

As gôndolas das farmácias e as prateleiras virtuais de suplementos alimentares no Brasil passam a operar sob uma nova restrição sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impôs medidas rigorosas contra produtos de duas marcas distintas: sete suplementos da Muwiz foram alvos de recolhimento, enquanto a Fibra Capilar Fortem foi apreendida. As resoluções, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nas últimas semanas — a primeira em 26 de novembro e a segunda em 27 -, não deixam margem para interpretação: estão proibidas a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o consumo de todos os lotes envolvidos nas determinações.

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O limite técnico da inovação e o risco da composição

Quando falamos de recolhimento de suplementos, a questão raramente é apenas sobre marketing ou engano do consumidor. Trata-se, muitas vezes, de uma colisão direta entre a formulação de um produto e o arcabouço legal que define o que pode ser ingerido como "suplemento". No caso da Muwiz, a Anvisa identificou que as fórmulas dos sete produtos violam as regras de composição permitidas para essa categoria.

O primeiro ponto de tensão é o silício quelato com glicina. Embora o silício seja um mineral conhecido, essa especificação química não integra a lista de ingredientes autorizados pela agência para suplementos alimentares no Brasil. O segundo é o feno-grego, uma leguminosa amplamente utilizada na indústria de suplementos. A nuance, porém, é crucial: a Anvisa autoriza o uso do feno-grego apenas quando o ingrediente atende a especificações exatas de pureza e origem, atualmente vinculadas a um fabricante específico na Índia (Indus Biotech Private Limited, em Pune). As fórmulas da Muwiz, segundo a análise da agência, não atendem a esse critério técnico, o que as torna irregulares independentemente de sua potencial eficácia biológica.

A lista de produtos atingidos pela medida inclui o V Rili Power, o Feno Grego Muwiz, o ElaBella Colágeno Verisol + Hialurônico + Silício, o Silício Quelato Muwiz, o Silício Orgânico Muwiz, o Max Fem e o Feno Grego + Boro Muwiz. A proibição abrange todos os lotes, o que significa que mesmo unidades que possam parecer idênticas entre si, mas com diferentes datas de fabricação ou origens de matérias-primas, estão sujeitas à mesma restrição.

Quando a ausência de registro é a maior falha

Enquanto a Muwiz enfrenta uma questão de composição e especificação de ingredientes, a situação da Fibra Capilar Fortem toca em um problema mais estrutural: a regularização sanitária e a habilitação do fabricante. A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes deste produto, apontando que ele não possui a devida regularização sanitária e que era comercializado por uma empresa sem a autorização necessária para fabricar cosméticos (categoria em que a fibra capilar geralmente é encaixada, ou que requer controles similares de qualidade e segurança).

A resolução que proíbe a fabricação, importação, distribuição, venda, propaganda e uso da Fibra Capilar Fortem não identifica publicamente a empresa responsável, nem fornece o CNPJ. Essa omissão, comum em notificações iniciais, transfere a responsabilidade de verificação para o varejo e para o consumidor. Para o cidadão comum, que busca soluções para a queda de cabelo ou a fragilidade capilar, o risco não está apenas na ineficácia do produto, mas na possibilidade de que ele não passou pelos controles de qualidade exigidos por um organismo regulador. A falta de autorização de funcionamento do fabricante levanta dúvidas sobre as condições de higiene, a rastreabilidade das matérias-primas e a consistência do lote em lote.

Essas duas ações da Anvisa ilustram dois diferentes vetores de falha na indústria de suplementos e cosméticos: o primeiro é a inovação ou a escolha de ingredientes que fogem do catálogo legalmente estabelecido; o segundo é a operação em "cinzento", onde produtos chegam ao mercado sem a devida infraestrutura regulatória e de controle de qualidade. Em ambos os casos, o Estado exerce sua competência de proteger a saúde pública, limitando o poder de mercado de empresas que, por diferentes motivos, não atenderam aos padrões mínimos de segurança e legalidade. O consumidor, por sua vez, é chamado a desconfiar de promessas milagrosas e a verificar, sempre que possível, a regularização sanitária e a composição detalhada de qualquer produto que ingira ou aplique no próprio corpo.