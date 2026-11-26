A juventude está em risco na Zambézia: a situação alarmante exigiu medidas drásticas

A província da Zambézia em Moçambique contabilizou mais de 44 mil resultados positivos de HIV entre Janeiro e Setembro de 2026. De acordo com dados do sector da Saúde, 45% destes casos concentram-se em adolescentes e jovens, evidenciando a urgência de reforçar as estratégias de prevenção e controlo junto dos grupos mais vulneráveis.

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Prevalência e pressão no sistema de saúde

Leonardo Maresse, chefe do Departamento de Saúde Pública na Direcção Provincial de Saúde, destacou que a situação permanece como um desafio crítico. Segundo o Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e HIV/SIDA (IMASIDA) de 2023, a taxa de prevalência da doença na Zambézia é de 17,1%, o que posiciona a região como uma das mais afectadas do país, atrás apenas da província de Gaza.

O aumento de casos reflectiu-se directamente na procura por cuidados médicos. A meta de inscrições no Tratamento Anti-retroviral (TARV) para os primeiros nove meses do ano era de 33.220 novos pacientes, porém o número real atingiu 40.063 inscrições, superando as previsões iniciais das autoridades.

Reforço das medidas de prevenção

Para travar a propagação do vírus, as autoridades sanitárias estão a intensificar a aplicação da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a introdução do fármaco Lenacapavir, já disponível em 17 unidades sanitárias da província.

Sobre a abrangência destas medidas, Leonardo Maresse esclareceu:

"Sem dúvidas que os números desafiam o sector, mas continuamos a apelar às pessoas para que se dirijam às unidades sanitárias para fazerem a testagem. A partir daí, será possível avaliar se reúnem ou não os critérios para fazer a prevenção. Temos um total de 78.548 pessoas a fazerem a profilaxia oral, mas, em relação ao Lenacapavir, cuja introdução começou no final de Abril, contamos com 8.398 pessoas abrangidas”

Grupos prioritários e objectivos

A estratégia de prevenção foca-se em grupos de maior risco, incluindo:

Casais serodiscordantes;

Trabalhadores do sexo;

Populações-chave, incluindo pessoas da comunidade LGBT.

O sector da Saúde espera que a expansão do acesso ao Lenacapavir e a outros meios de prevenção contribua para a redução de novas infecções, particularmente entre a população jovem, que continua a representar a maior parcela dos diagnósticos positivos na província.