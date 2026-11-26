Médicos da ULS Lisboa Ocidental denunciam erros sistémicos no pagamento de trabalho suplementar

O que deveria ser um processo administrativo rotineiro tornou-se, para centenas de profissionais da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO), uma luta mensal pela regularização dos seus vencimentos. Médicos especialistas e internos denunciam a persistência de erros graves no pagamento de trabalho suplementar, especialmente nas urgências, revelando um fosso considerável entre os acordos assinados com a administração e a realidade financeira de quem assegura a prestação de cuidados de saúde.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), integrado na Federação Nacional dos Médicos (Fnam), alerta que esta situação não é pontual, mas sim sistémica. Em junho, tinha sido firmado um acordo com o Conselho de Administração da ULS — que envolveu também o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas — para garantir que o trabalho suplementar fosse pago e não acumulado indevidamente em "bolsas de horas". Contudo, seis meses depois, o compromisso permanece incumprido para muitos profissionais.

A situação agravou-se com os recibos de novembro, onde foram detetadas novas irregularidades, deduções sem a devida explicação e discrepâncias significativas entre os valores devidos e os efetivamente depositados. Há relatos de médicos com valores acumulados por receber que chegam aos 15 mil euros, evidenciando que a falha não é apenas um erro de arredondamento, mas uma ausência de processamento de verbas substanciais.

A resposta da administração da ULSLO tenta minimizar o impacto, classificando as falhas como "casos pontuais" derivados de um sistema de validação de trabalho que ainda não é totalmente automatizado. Para a instituição, as correções estão a ser efetuadas num espaço de poucos dias após a identificação do erro.

No entanto, os dados apresentados pelo SMZS contrariam a tese de "casos isolados". Apenas no mês de novembro, mais de cinquenta médicos identificaram erros nos seus recibos, sendo 35 deles médicos internos. João Barroso, delegado sindical e representante da Comissão de Internos, afirma que a situação é generalizada: "Não há um único médico naquela ULS que não diga que já teve de pedir correções no vencimento".

O ponto crítico reside na gestão dos recursos humanos: enquanto a maioria das profissões da ULS beneficia de processamentos automatizados, os médicos continuam a ter os seus recibos, na prática, "feitos à mão", porque os horários não são carregados automaticamente no sistema. Esta lacuna tecnológica, já apontada diversas vezes pela Comissão de Internos, mantém os profissionais num estado de incerteza remuneratória.

Para além do impacto financeiro individual, o sindicato sublinha a insustentabilidade de médicos que garantem a sobrevivência dos serviços de urgência enfrentarem a ausência de soluções definitivas para os seus salários. Enquanto a administração promete a "automatização plena", os profissionais continuam a lidar com a precariedade de quem trabalha, mas não recebe a contrapartida correta e tempestiva.