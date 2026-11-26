Irã apresenta sistema de IA para suporte em neurocirurgias

O Irã apresentou o BiNASO, um sistema de inteligência artificial voltado para a navegação e suporte em cirurgias neurocirúrgicas. Desenvolvido por uma empresa do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de Teerã, o ativo opera no processamento de imagens de tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), realizando a segmentação automática de tumores e a construção de modelos 3D do cérebro para o planejamento cirúrgico.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роботизированный хирургический инструмент

Operação e funcionalidade técnica

Durante a intervenção, o sistema atua como um assistente de navegação em tempo real, monitorando a posição dos instrumentos em relação às estruturas anatômicas do paciente. O objetivo técnico é a redução de traumas iatrogênicos e a mitigação de erros diagnósticos durante o procedimento.

Gargalos de implementação e escala

Apesar da apresentação do produto, a capacidade operacional do sistema ainda é limitada ao estágio de protótipo ou demonstração. Não há dados disponíveis sobre o cronograma de testes clínicos, a quantidade de unidades produzidas ou a escala de implementação nos hospitais do país. O ativo surge como uma tentativa de reduzir a dependência de equipamentos médicos estrangeiros, cuja importação é restringida por sanções internacionais.

Contexto do sistema de saúde

O BiNASO integra um conjunto de oito projetos de IA do Ministério da Saúde do Irã, que incluem a automação da logística de medicamentos e a implementação de "hospitais inteligentes". No entanto, a transição de um projeto de parque tecnológico para uma capacidade sistêmica de saúde nacional depende da superação da fase de validação clínica e da distribuição efetiva do hardware nas unidades hospitalares.