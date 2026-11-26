Famílias portuguesas pagam a conta: cobertura pública de saúde fica aquém da média europeia

No papel, Portugal investe na saúde tanto quanto a média da União Europeia (UE), com uma despesa de 10,2% do PIB. No entanto, o relatório "Health at a Glance: Europe 2026", da OCDE e da Comissão Europeia, revela que a realidade de quem tenta aceder aos cuidados é profundamente distinta: a diferença crucial não está no montante gasto, mas em quem assume a conta.

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Em 2024, os regimes públicos e seguros obrigatórios cobriram apenas 62% das despesas de saúde no país, um valor significativamente inferior aos 80% registados na média europeia. Isto empurra a carga financeira para o cidadão: as famílias portuguesas suportaram diretamente 29% dos custos, quase o dobro da média da UE (16%). Para colmatar esta lacuna, o recurso a seguros de saúde voluntários disparou, financiando cerca de 10% dos gastos — mais do dobro da média comunitária de 4%.

Esta transferência de custos para o indivíduo cria uma barreira invisível, mas rígida. O relatório alerta que, enquanto alguns conseguem migrar para prestadores privados, outros ficam simplesmente sem cuidados. A estatística traduz-se em exclusão: 4% dos adultos referem necessidades médicas não satisfeitas por razões de custo, distância ou espera. Contudo, quando olhamos para a população em risco de pobreza, este número sobe para 7,5%.

O fosso torna-se ainda mais abismal na saúde oral. A terceira percentagem mais elevada de necessidades não satisfeitas na UE encontra-se em Portugal (16%), chegando a atingir os 38% entre as pessoas em situação de vulnerabilidade económica. Aqui, o direito à saúde parece esbarrar frontalmente na capacidade financeira do utente.

A digitalização do sistema também apresenta paradoxos. Se é verdade que o acesso online aos registos de saúde saltou dos 17% (2020) para os 40% (2024), superando a média da UE, a distribuição destes ganhos é desigual. Existe um hiato educativo: 62% dos adultos com ensino superior acedem aos seus registos digitalmente, contra apenas 19% daqueles com baixa escolaridade. Para tentar mitigar esta exclusão, Portugal implementou um dos maiores programas de acesso assistido da Europa, com apoio em juntas de freguesia e espaços do cidadão para a utilização do SNS 24.

No campo da prevenção e comportamentos, o cenário é contrastante. Portugal destaca-se positivamente na vacinação, cumprindo as metas da OMS com taxas elevadas contra o sarampo (95% em crianças), HPV (95% em raparigas e 94% em rapazes) e gripe em idosos (71%). A esperança de vida à nascença também é superior à média europeia, situando-se nos 82,5 anos.

Contudo, estes indicadores de longevidade coexistem com riscos comportamentais alarmantes. Portugal lidera a UE no consumo diário de álcool: em 2025, 27% dos homens e 6,8% das mulheres declararam beber todos os dias. O consumo total por adulto (11,9 litros de álcool puro) é o mais alto do bloco europeu, com um crescimento de pelo menos 10% na última década, num período em que a média da UE registou uma descida de 6%.

A inatividade física é outro ponto crítico. Quase metade dos adultos (46%) admitiu não praticar qualquer exercício em 2025, afastando-se das recomendações da OMS de 150 minutos de atividade moderada por semana, o que aumenta a vulnerabilidade a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e problemas de saúde mental.